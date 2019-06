Familjeledaren Hashem Ali Khan misstänks för grovt vapenbrott

62-årige Hashem Ali Khan är tidigare ostraffad men har av polisen tidigare uppgetts vara överhuvud för släkten Ali Khan i Göteborg. Stora delar av släkten har av poliser och socialarbetare pekats ut som ett kriminellt nätverk med stark ställning i de nordöstra förorterna och nätverket kopplas till bland annat våldsbrott och narkotika.

Av handlingarna i tingsrätten framgår att Hashem Ali Khan greps i söndags klockan 10.38 och anhölls senare samma dag.

Brottet, grovt vapenbrott, ska enligt misstankarna ha skett på en adress i Gamlestaden i Göteborg.

Vapentillslag mot företagslokal

Enligt uppgifter till GT har vapen hittats i företagslokaler med kopplingar till Ali Khan.

”Förhör med den misstänkte planeras att hållas omgående”, skrev åklagaren i den framställan om förordnande av offentlig försvarare som lämnades in till tingsrätten i söndags.

Av häktningsframställan framgår att det grova vapenbrottet enligt misstankarna ska ha skett ”någon tid innan och fram till” i söndags i Göteborg på den aktuella adressen.

Hashem Ali Khan har häktats. Förhandlingen hölls på Göteborgs tingsrätt. Bilden är från ett tidigare tillfälle. Foto: HENRIK JANSSON

Mannen häktades under stort säkerhetspådrag under onsdagseftermiddagen. Han häktades på den lägre misstankegraden, som skäligen misstänkt. På plats innanför entrén i Göteborgs tingsrätt fanns ett tiotal poliser och inne i rättssalen fanns fem poliser bland åhörarna under förhandlingen. När Hashem Ali Khan letts in i salen vinkade han glatt till anhöriga bland åhörarna.

Åklagare i fallet är kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner vid riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, som är fåordig om ärendet.

– Jag kan inte säga någonting i det här läget.

Hashem Ali Khan nekar till brott. GT har sökt den misstänktes försvarsadvokat.

Familjen kritiska mot gängstämpel

GT har i en tidigare reportageserie granskat släkten Ali Khan som till stora delar pekas ut som ett kriminellt nätverk där nästan alla vuxna män finns i polisens register. Utredningar kring nätverket har handlat om vittnen som tystas under vapenhot, mord, utpressningar och våldsdåd.

Om Hashem Ali Khan berättade en polisman som kartlagt nätverket:

– Han är familjens överhuvud och kan inte kopplas till all kriminalitet som medlemmar i familjen står bakom. Men allt som gäller familjens heder och stolthet, där har han total makt.

Medlemmar av familjen vände sig samtidigt kraftigt mot beskrivningar av släkten som ett kriminellt nätverk och familjemedlemmar vittnade i reportaget i stället om myndighetsövergrepp när barn omhändertogs av socialtjänsten.

En familjemedlem berättade:

– Alla är inte kriminella, man kan inte kollektivt anklaga alla med vårt efternamn.

En 22-årig familjemedlem, som JO-anmälde polisen tre gånger under 2017, skriver i en anmälan:

”De trakasserar oss, vi känner ingen trygghet i detta land, ska man behöva behandlas som skit på grund av att man har fel efternamn?”

LÄS MER: Familjen som satt skräck i Göteborg

LÄS MER: Nätverket har fått nära en miljon kronor i bidrag