Erik Selin efter Sernekes avgång: ”En förbättring”

Under onsdagen stod det klart att Ola Serneke avgår som vd för Serneke Group.

Beslutet kommer efter att en internutredning blivit klar, som tillsattes efter att GP avslöjat att Ola Serneke skrivit om sitt eget bolaget på olika aktieforum. Under pseudonym skrev Ola Serneke om bolagets utveckling, aktiekurs och bemötte kritiker.

I höstas låg Ola Sernekes drömprojekt Karlatornet på is då de tilltänkta investerarna dragit sig ur. Då gick Erik Selin via sitt bolag Balder in och räddade projektet.

Balder köpte hälften av aktierna i Karlatornet AB och blev även aktieägare i Serneke Group.

Erik Selin: Positivt

Erik Selin om Sernekes avgång:

– Har de (Serneke Group) kommit fram till det är det säkert rätt, säger Erik Selin om beslutet.

Erik Selin är övertygad om att beslutet kommer att visa sig vara positivt för Serneke Group.

Positivt på vilket sätt?

– Det är väl positivt om han får en roll där han kan hitta affärer och skapa relationer och sedan kan någon annan hålla ihop helheten. Det är konstigt om vi som har mindre information om vad som har hänt kommer fram till något annat. Eller hur?

Han fortsätter:

– Det blir säkert bättre.

Vad får det för betydelse att han avgår som vd för Serneke?

– Jag tror inte det har någon betydelse på det sättet. Han kommer ändå vara kvar i systemet för att hitta affärer. Jag tror detta kommer bli en förbättring, säger Erik Selin.

Den interna utredningen, som en extern jurist har gjort, visar att Ola Serneke skrivit på två olika aktieforum: Placera och Dagens Industris forum.

Varför tror du han skrev inläggen?

– Jag vet faktiskt inte. Jag har inte läst några inlägg. Det får de (företaget) komma fram till, säger Erik Selin.

Aktiekursen har sjunkit senaste åren

Inläggen kommer under samma period då Serneke Group går tungt resultatmässigt och samtidigt som aktiekursen har sjunkit kraftigt de senaste åren.

För tre år sedan stod aktien i 97,2 kronor per aktie och i dag, vid lunchtid på onsdagen, handlas aktien för 51,20 kronor. Under 2019 redovisade Serneke Group även en förlust på 111 miljoner kronor efter finansnetto.

Och delårsrapporten från 2020, mellan januari-september, visar på minus 367 miljoner kronor i rörelseresultat.

Ludwig Mattsson, vd för Gavia Holding som är moderkoncern till Lommen Holding AB som i sin tur är näst största ägare i Serneke Group, kommenterar beslutet:

– Eftersom vi är delägare som har styrelserepresentation och jag dessutom sitter i styrelsen, så kan jag bara hänvisa till att detta är en styrelsefråga. Det är styrelsens beslut, säger Ludwig Mattsson.

Hans inlägg kommer ju under samma period som bolaget går väldigt dåligt rent resultatmässigt och när aktien sjunker. Finns det ett samband?

– Jag har inga kommentarer.

Utifrån resultaten och aktiekursen, tror du att det är ett bra beslut att han avgår?

– Det vore olämpligt för mig att uttala mig om det eftersom jag sitter med styrelserepresentation, säger Ludwig Mattsson.

Vid klockan 10.45 på onsdagen hade Serneke Groups aktie stigit med 4,16 procent på Stockholmsbörsen.

Se mer: