Det är i just Sjuhärad som den procentuella ökningen av incidensen, alltså bekräftade fall per 100 000 invånare, var störst under förra veckan. Enligt smittskyddet i Västra Götaland ökade den med 27 procent – att jämföra med exempelvis Göteborgsområdet, där incidensen ökade med bara 6 procent.

Det finns därför anledning att tro att antalet inlagda patienter i Sjuhärad kommer att öka – något som Joakim Höstner, chef för särskild sjukhusledning på SÄS, bekräftar.

– Det kommer bli värre innan det blir bättre, säger han till Borås Tidning.

Av de nuvarande 74 inlagda patienter på SÄS vårdas 7 stycken på intensivvårdsavdelning – en siffra som också väntas öka.

– När man har en topp så kommer behovet av iva-vård eftersläpande efter ungefär två veckor, säger sjukhusdirektör Boubou Hallberg till tidningen.

Man uppmanar därför allmänheten att följa rekommendationerna. Det är, enligt Bobou Hallberg, det enda som kan få kurvan att slutta.

Bryter mot trenden – här är siffrorna

Joakim Höstner beskriver en stor belastning på sjukhuset, eftersom också det övriga vårdbehovet ökar.

– Vi eskalerade antalet covidplatser både i dag och efter förra helgen. Vi har löst det inom befintlig bemanning, men det krävs enorma insatser av personalen med övertid och extrapass, säger Joakim Höstner.

Och det går att konstatera att SÄS bryter mot trenden.

NU-sjukvårdens toppnotering syntes den 17 december, då 96 patienter vårdades för corona. I dag är motsvarande siffra 50.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset hade man flest inlagda patienter den 5 januari, då 255 patietner vårdades. I dag vårdas 173 patienter på Sahlgrenska.

74 patienter vårdades på Sjukhusen i väster den 28 december. I dag vårdas 27 patienter där.

Och på Skaraborgs sjukhus hittas toppnoteringen på 73 patienter den 5 januari – att jämföra med 41 patienter i dag.

SE MER:

Från första fallet till spekulationerna om en andra våg. Så här sa experterna om corona under våren och sommaren.

LÄS MER: En miljon vaccin på väg till Västra Götalandsregionen