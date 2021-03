Solen som har lyst runtom i Västsverige under veckan stannar också kvar under både lördag och söndag.

Men det kan också redan nu bli växlande molnighet och friska vindar på flera håll.

– Det kommer in lite varmare luft på lördagen. Då väntas temperaturen ligga på runt fem till sex plusgrader. Lite kallare blir det precis längst med kusten men det är ändå ganska så soligt väder, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Han fortsätter:

– Men det kan också vara lite molnigare, dels längst i norr och sedan även ner över Halland. Sedan blir det också blåsigt på några ställen, framför allt i de södra delarna med tidvis friska västliga vindar.

Under natten till söndagen strömmar det ner kallare luft och det väntas en kyligare morgon med minusgrader. Men sedan stiger temperaturen till omkring fyra plusgrader med soligt väder i hela Västsverige.

Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Storm. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Växlande molnighet och regn väntas

För några dagar sedan spådde meteorologen att vintervädret skulle göra återtåg och det väntades snö i Göteborg och längst med kusten på måndag.

Nu verkar det inte bli något riktigt vinterväder än, nu blir det i stället plusgrader med växlande molnighet och solen verkar lysa med sin frånvaro.

– Det är i stället ett högtryck som växer in tillfälligt. Måndag morgon blir kall med fyra till fem minusgrader men sedan stiger temperaturen till två till tre plusgrader. Och det blir molnigt med uppehåll under dagen, säger Per Holmberg.

Senare i vecka, redan på tisdagen, finns det däremot en liten risk för att det kan komma snö. Men det var fortfarande under fredagen osäkert, menar meteorologen.

– I veckan kommer det att vara sydliga vindar som för upp betydligt mildare luft och det ser ut att komma in en del nederbörsområden. Det kan bli snö som övergår i regn och generellt ser det ut att bli väldigt molnigt under veckan, säger Per Holmberg.

