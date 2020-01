Man allvarligt misshandlad med tillhygge – en gripen

Larmet om händelsen kom vid 20.30-tiden på onsdagskvällen.

Polisen larmades till platsen med anledning av ett bråk mellan två män – och den ena av dem hade misshandlats med ett tillhygge och skadats allvarligt.

Han fördes till sjukhus med ambulans.

Strax före klockan 21 meddelade polisen att en person gripits.

En förundersökning gällande mordförsök har inletts.

– Vi har spärrat av platsen så just nu pågår en teknisk undersökning, vi kommer även höra eventuella vittnen under kvällen. Den gripne mannen är förd till polisstationen och även han kommer höras under kvällen, Erik Terneborn, polisens presstalesperson.

Texten uppdateras