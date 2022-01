Efter testhysterin – nu rustas provtagningen upp

Under måndagen presenterade Västra Götalandsregionen ny statistik kopplad till covid-19. Siffrorna visar att det vårdas 227 personer på regionens sjukhus – måndagen dessförinnan låg siffran på 148.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man ska ta ett PCR-test vid luftvägssymtom – det gäller både vaccinerade och ovaccinerad.

Det har gjort att provtagningen har skjutit i höjden.

– Vi tog in någonstans över 80 000 prover förra veckan, veckorna innan dess har det varit under 60 000. Det är ett tecken på hur mycket luftvägsinfektioner som cirkulerar i samhället just nu. Det har varit en tydlig efterfrågan på det och det har satt våran provtagning under press förstås, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn.

Långa köer

Köerna har ringlat långa utanför vårdcentralerna och det har minst sagt varit en kamp att boka tid för PCR-test.

– Våra invånare har köat tålmodigt med respektfullt avstånd, vad jag har sett. Vi är medvetna om att det har varit svårt med provtagningskit på vårdcentraler inte minst i Göteborgsområdet. Vissa regioner har formellt pausat provtagningen men det har inte vi gjort, säger Jan Kilhamn.

Men enligt Kilman jobbar regionen intensivt för att göra det enklare för invånarna att ta ett PCR-test.

– Vi har ägnat helgen till att packa provtagningskit för att göra just påsar med PCR-kit, så vi räknar med att kunna fylla upp vårdcentralerna.

”Ingen skada skedd”

Ett annat problem har varit att analyslabben inte hunnit hålla takten uppe. Men i förra veckan återupptogs flygningarna till det tyska labbet – på så vis ska provtagningen komma ner i normala svarstider, menar Jan Kilhamn.

Hur viktigt är det att testa sig?

– Har man inte behov med att ha kontakt med andra och säkerställer att man inte smittar vidare då spelar det ingen roll. Då är det sju dagar från symtomdebut som du måste hålla dig hemma. Det kan ju vara ett arbete eller verksamhet där man inte är beroende av att träffa andra, då är det ingen skada skedd, säger Kilhamn och fortsätter:

– Men de flesta behöver ha kontakt med andra och då är det bra att veta. Det är därför vi är så måna om en robust testning med kort svarstid.

Tror du att det finns ett stort mörkertal?

– Vad jag bedöma så har det varit en god följsamhet men visst det finns säkert ett mörkertal. Men det är jättesvårt att uppskatta.

