Juni månad bjöd på sol och temperaturer på närmare 30 grader i Västsverige. Men början på juli blir något helt annat. I stället drar nu regn, blåst och låga temperaturer in från väst.

– Juli lever upp till sitt namn som årets regnigaste månad statistiskt sett får man säga. Det första regnet kommer någonstans under fredagskvällen, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Regnet som drar in under fredagskvällen kommer fortsätta även under lördagen för att börja avta under kvällen och fortsätta österut.

– Lördag kväll är det mycket moln som hänger kvar så man får räkna med att det fortsatt är molnigt och att det kanske drar in enstaka skurar lördag kväll men det ihållande regnet har dragit bort då.

”Det är kallare än normalt”

Meteorologen Lasse Rydqvist varnar dock för att ett nytt lågtryck kan komma in under söndagen för att sedan passera relativt fort. Den låga temperaturen håller i sig.

– Det är lite blygsamma temperaturer. Runt 16-17 grader kan man räkna med både på lördag och på söndag.

Är det här en normal inledning på juli månad?

– Nederbördsmässigt är det ingenting som sticker ut och det är ingenting man varnar för. Däremot ska det väl tilläggas att det är kallare än normalt. Vanligtvis brukar man en julidag komma upp i 20-21 grader i Västsverige. Det ligger några grader kallare både när man tittar på medeltemperatur och maxtemperatur.

Förutom nederbörd och låga temperaturer får man i Västsverige även räkna med en hel del blåst.

– På söndagen kan det bli lite blåsigare på Bohuskusten med frisk och tidvis hård vind.

