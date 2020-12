Efter forskarnas larm – mängden corona minskar

Forskare vid Sahlgrenska akademin mäter och undersöker förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet under pandemin.

I våras var värdena mycket höga för att sedan sjunka under under sommaren och hösten. Men vecka 50 larmade forskarna om att mängden virus i avloppsvattnet återigen tagit fart och till och med slagit vårens rekord.

Mängden virus var då 100 gånger mer än veckan innan – och 60 gånger mer än vårens toppnotering.

En vecka senare har dock virusmängden i avloppsvattnet halverats, skriver GP.

Sjunkit med hälften

Heléne Norder, virolog och professor i mikrobiologi vid Sahlgrenska akademin, intervjuas i tidningen:

– Förekomsten av coronavirus i avloppsvattnet har sjunkit under vecka 51 och är nu cirka hälften mot vad det var under vecka 50 då det var som värst hittills under pandemin. Möjligen kan den höga förekomsten hänga ihop med Black Friday då många var ute och trängdes, säger hon.

Samtidigt är virusmängden fortfarande högre än vad den varit tidigare under hösten, tillägger Norder.

Tegnell kritisk

Statsepidemiolog Anders Tegnell menar dock att det är osäkert hur pass användbara studier av avloppsvatten är.

– Det är en metod som kan bli jätteintressant när man validerat den bättre. Men vi har inte någon som helst möjlighet att översätta de nivåerna till nivåerna i samhället, sa han på presskonferens förra veckan

I GP bemöter Heléne Norder kritiken.

– Jag tror inte att Anders Tegnell riktigt förstått hur vi jobbar. Resultaten är ingen slump utan flödesjusterade mätningar där vi dygnet runt har koll på var avloppsvattnet kommer ifrån, säger hon till tidningen.

Under tisdagen publicerades studien i den amerikanska vetenskapliga tidsskriften JAMA Network Open.

