Drive-in-bio i Göteborg en succé för arrangören

Det är Hyrljudet, Bananpiren och Bio Roy som står bakom evenemanget som hade premiär i fredags.

– Allt det tekniska fungerade perfekt och stämningen på plats var närmast lyrisk, säger Anna Reimegård, verksamhetsansvarig för bio Roy, till GP.

Nu kommer man visa fler filmer under april månad. Besökarna rattar in ljudet via bilradion och bilden visas på en stor skärm.

Man hoppas även på att kunna visa konserter. Arrangören för en dialog med Folkhälsomyndigheten om huruvida fler än 50 personer – det totala antalet personer som inte får överstigas vid offentliga sammankomster – kan vistas på platsen samtidigt då alla ändå sitter i sina bilar och inte träffas fysiskt i den bemärkelsen. Om man skulle få till ett undantag kommer visningarna också gå ihop ekonomiskt, skriver GP.