Författaren och konstnären Ari Behn, tidigare make till norska prinsessan Märtha Louise, tog sitt liv under julhelgen.

Under begravningen den 3 januari i år höll deras äldsta dotter Maud Angelica, 16, ett gripande tal till sin pappa där hon också pratade om vikten att förebygga självmord och att hon tror att det alltid finns en utväg.

Motiveringen: ”Förmedlar hopp”

Nu har hon tilldelats en utmärkelse av Nationellt forum för akutpsykiatri på akutpsykiatrikonferensen som hölls på torsdagen, skriver norska tidningen Verdens Gang.

– Även om det inte känns så finns det människor är ute som kan och kommer att hjälpa. Du kan få hjälp och det kan bli bättre. Alla i den här världen förtjänar kärlek och glädje – det gör du också. Jag ber er av hela mitt hjärta, själ och kropp, be om hjälp. Det är aldrig skamligt att be om hjälp, även om den är liten, sa hon bland annat under begravningen.

I motiveringen till utmärkelsen står det bland annat:

”I din sorg väljer du att dela. Dina starka ord träffar oss alla med stor kraft. Du öppnar ditt hjärta och har blicken också mot andra. Du sätter ord på smärtan och förmedlar hopp”.

Vidare skriver forumet:

”Du är övertygad om att självmord inte är en lösning och att i livets mörkaste ögonblick finns det en annan väg ut Med dina ord förmedlar du ett budskap som gör skillnad”.

HAR DU SJÄLVMORDSTANKAR? HIT KAN DU VÄNDA DIG Ta alltid självmordstankar eller planer på allvar. Bevara lugnet, men vidta åtgärder. Prata och våga lyssna. Uttryck din oro och ställ frågor. Ge konkreta exempel på varför du tror att det finns en självmordsrisk. Visa empati och döm aldrig. Men vidhåll att alla har ett eget ansvar för sina handlingar. En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin på en gång. Ring 112 eller åk till en akutmottagning. Om möjligt – lämna inte personen ensam. Självmord är ofta impulshandlingar. Självmordsnära människor är ofta ambivalenta in i det sista. Det går att påverka dem. Betona att det går att få hjälp och att saker och ting kommer att bli bättre. Bris: 116 111, bris.se. Bris vuxentelefon: 077-150 50 50. Jourhavande präst: Nås via 112. Mind: chatt på mind.se Minds stödtelefon Självmordslinjen: 90101 Minds föräldratelefon: 020-85 20 00. Röda korset: redcross.se. Jourhavande kompis: Chattjour finns på jourhavandekompis.se SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): spes.nu. Telefonjouren: 08-34 58 73. Källa: mind.se och www.spesistockholm.se Visa mer Visa mindre

