29-åriga trebarnsmamman Viktoria avtjänar nu ett 15 år långt fängelsestraff i Irak. Hon dömdes i slutet av maj till fängelse för samröre med IS.

Viktoria är svensk medborgare och ska ha rest till Syrien med sina två barn för att ansluta sig till sin man.

I flera år befann sig Viktoria med barnen i de områden som IS kontrollerade i Syrien.

– Hennes och barnens pass var också beslagtagna av terrorsekten, och jag har fått veta att hon har försökt att fly hem flera gånger med barnen men utan att lyckas. Varje gång hon kontaktade oss grät hon och sa att hon ville åka hem, har Viktorias syster tidigare berättat för GT.

Under tiden i IS fick hon sitt tredje barn. Under 2017 fick familjen i Sverige ett samtal från Viktoria där hon berättade att hennes man dödats i en drönarattack.

Vill jobba som lärare

I slutet av maj i år dömdes hon till 15 års fängelse i Irak för samrörelse med IS.

Nu har Viktoria ansökt om att få bli förflyttad till Sverige. Där vill hon slutföra sina lärarstudier och på sikt arbeta som lärare, skriver Aftonbladet.

Viktoria är dömd för samröre med IS. Foto: AP / AP

I handlingar som Aftonbladet tagit del av skriver Viktoria att ”omständigheterna i irakiskt fängelse är hemskt när det kommer till hygien, mat, hälsa. Vill vara nära mina släktingar och kunna återanpassa mig för ett liv i det svenska samhället. Få kunna ta emot besök från mina barn”.

Hon skriver även att hon vill bosätta sig med sin släkt i Sverige och återuppta sina studier för att sedan kunna arbeta som lärare. Hon vill även kunna ge sina barn en trygg framtid i Sverige, skriver Aftonbladet vidare.

Viktoria nekar till brott och skriver:

”Jag har blivit dömd utan vittnen och bevis. Felaktiga anklagelser och ingen rätt till mänskliga rättigheter. Varken mina ord eller advokatens ord blev hörda”, enigt Aftonbladet.

Domen överklagad

Domen i Irak är överklagad, enligt tidningen.

Som GT tidigare berättat fortsätter Viktorias anhöriga att kämpa för att domen ska upphävas eller att hon ska kunna avtjäna straffet i Sverige i stället.

– Hon älskar sina barn så mycket att hon var beredd att dö för dem. Ingen människa förtjänar detta som hon har gått igenom. Hon har själv sagt att hon hatar IS som hennes man har utsatt henne och barnen för. Men nu är min syster fängslad i en källare utan solljus. För vad? har Viktorias syster tidigare sagt till GT.