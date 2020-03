De första nya brunnslocken ska vara på plats den 20 mars. Göteborgs stad byter nämligen ut flera av de gamla och i stället för att ersätta locken rakt av, bjuder man nu göteborgarna på poesi.

”Brunnslockspoesin” är en del av jubileumssatsningen Rain Gothenburg, som införts med anledning av att staden snart firar 400 år.

Först ut bland poeterna är Lina Ekdahl, vars dikt ”Fakta” kommer att finnas på 133 brunnslock i staden.

– När jag fick frågan om jag ville skriva en dikt för brunnslock blev jag glad. Själva tanken på att dikten inte skulle placeras på en speciell ”fin poesiplats” utan mitt i det pågående livet var mycket lockande, säger hon i ett pressmeddelande.

Du kan tävla – med din poesi

Rain Gothenburg kommer också att vara en del av programmet i Poesimässan som är planerad att pågå den 20-21 mars.

Jens Thoms Ivarsson är creative director på Kretslopp och vatten inom Rain Gothenburg-projektet. Så här säger han:

– Nu tar vi konsten till gatan! Genom att använda en tidigare outnyttjad yta för konst tar vi poesin till platser dit den annars sällan når och bidrar till en mer upplevelserik stad. Samtidigt vill vi sätta fokus på regnet och hur vi hanterar det i staden. Brunnslocken har ju en koppling till de utmaningar Göteborg står inför när det gäller att hantera de ökande regnmängder som följer i klimatförändringarnas spår.

Bytet av de första 133 brunnslocken kommer att pågå under hela 2020 och gäller flera platser runtom i Göteborg. Under kommande år ska fler lock tillverkas och då ska andra poeters dikter gjutas in.

Vems dikt det blir presenteras i samband med Bokmässan i september och och vinnaren avgörs genom en tävling som startar i vår. Den kan alla delta i.

Då byts brunnslocken ut Den 20 mars kan allmänheten följa med när brunnslocken byts ut. Första stopp blir 09.30 vid Opaltorget. Andra stoppet är Wieselgrensplatsen, omkring klockan 10.30. Rundturen avslutas på Kretslopp och vattens kontor vid Alelyckan vid klockan 11.30. Enligt Göteborgs stad finns det plats i bilarna och den som vill följa med kan mejla eller ringa till Kretslopp och vattens driftsenhet på kommunen. Visa mer Visa mindre

"Fakta", av Lina Ekdahl Vi har fyra fyra årstider fyra sädesslag havre korn råg ris fyra väderstreck fyra gator hamngator fyra försök fyra fingrar på varje hand fyra element jord eld luft pöl sky fall det skall ingen komma och ta ifrån oss Visa mer Visa mindre

