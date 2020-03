Det breda coronastyret blir inte av i Göteborg

Först stängdes Sverigedemokraterna ute från en tänkt bred samverkan för att ta tag i de tuffa frågorna i ett bräckligt parlamentariskt läge i Göteborg.

Sedan ställde sig Demokraterna tvekande och beskrev hanteringen av Sverigedemokraterna som ”mobbing”.

Och sent i går kväll ska nu de rödgrönrosa partierna ha fått besked om att Alliansen i Göteborg går ensamma fram tillsammans med Socialdemokraterna i frågor som rör coronakrisen.

Allianspartierna och Socialdemokraterna har kallat till presskonferens klockan 12.

”Väljer splittring och polarisering”

– Vi har egentligen inte fått någon förklaring. Jag fick beskedet sent i går, säger Daniel Bernmar, vänsterpartiets gruppledare i Göteborg.

– Det är jättetråkigt att de i stället för sammanhållning och enighet väljer splittring och polarisering.

Moderaternas press- och kommunikationschef Caroline Karlsson säger att de kommer kommentera läget vid den planerade presskonferensen.

Det var alliansens partier som sent under måndagen bjöd in till ett möte med alla gruppledarna för kommunfullmäktiges partier i Göteborg. På dagordningen fanns bland annat en tanke om att bilda en bred samverkan för att hantera viktiga frågor relaterade till coronakrisen.

– Vi står inför en av de största kriserna i modern tid. Coronakrisen kommer påverka alla på något vis och vi har i det läget sett att det är viktigt att vi hittar en bred samverkan för att ta ansvar och hantera coronakrisen, sa Axel Josefson, M, då.

Bräckligt styre

Bakgrunden för samverkan var det parlamentariska läge som uppstod efter valet 2018 i Göteborg. Kommunen leds av en minoritet bestående av allianspartierna. Detta bräckliga styre har vid flera tillfällen haft problem att få igenom förslag.

För att undvika liknande situationer när viktiga beslut behöver tas under coronakrisen var tanken att frågor knutna till den skulle hanteras i en partiöverskridande samverkan.

Så sent som under torsdagen ska möten ha hållits mellan alla partierna, utom SD och D. Men under torsdagskvällen kom nya bud.

– Jag fick ett besked sent under kvällen att de borgerliga hade gjort upp med S. Vi fick ingen annan förklaring, säger Vänsterpartiets och de rödgrönrosas gruppledare Daniel Bernmar.

– Det var inte där vi ville hamna.

Samtidigt blir det nu politiskt bråk mitt i en väldigt viktig fråga för staden?

– Det är jättetråkigt att de i stället för sammanhållning väljer splittring och polarisering. Det beklagar vi.

GT söker även Socialdemokraterna i Göteborg.