De lyckades hålla smittan borta – bara en blev sjuk

Under våren 2020 spred sig coronaviruset bland landets särskilda boenden för äldre. I Stockholm påträffades det dödliga viruset redan i april på en tredjedel av boendena. Och under hösten letade det sig på nytt in på boenden i landets kommuner.

Men Hammarö kommun med drygt 16 000 invånare har lyckats väl med att hålla smittan borta från sina särskilda boenden, som under pandemiåret flyttade ihop på Djupängens äldreboende. När samtliga 120 brukare på boendet kunde vaccineras i förra veckan var det bara en person som hade smittats av coronaviruset, något som Värmlands-Folkblad rapporterat om.

– Det var en person som i princip var helt frisk. Personen hade inga symtom, utan covid-sjukdomen upptäcktes i samband med en annan utredning, säger Alexandra Strandberg.

Alexandra Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hammarö. Foto: Foto: Hammarö kommun

En smittad

Den smittade hittades i december och hade inte fört smittan vidare på boendet. Alexandra Strandberg tror att det var just känslan av att kunna ”hålla nollan” som gav extra skjuts till personalens kamp för att hålla smittan borta.

– Man kan ha hur många rutiner som helst, men om de inte efterlevs är man körd. Den mentala inställningen hos personalen har varit väldigt viktig och där har just målet om att hålla nollan hållit oss motiverade, säger hon.

Den 12 februari hade man lyckats vaccinera samtliga på kommunens boende.

– Det är fantastiskt att det gått så bra, vi förberedde tidigt så kallade eskaleringsplaner. Men vi har inte behövt tillämpa dem, och som det ser ut just nu så kommer vi inte behöva använda dem alls, säger Alexandra Strandberg.

”Allt hänger på de som jobbar”

Alexandra Strandberg är ödmjuk inför att kommunen inte står med något enhetligt svar på varför man lyckats. Hon lyfter fram besöksförbud, tillgång till skyddsutrustning och provtagningar som framgångsrika insatser – utöver personalens förmåga att följa riktlinjerna.

– Jag önskar att vi hade ett bra svar och att jag hade ett framgångskoncept att dela med mig av. Men oavsett vilka riktlinjer och rutiner man har, så hänger allt på de som jobbar närmast brukarna. Det är de som är länken till brukarna. Att de stannar hem vid symtom, att de använder skyddsutrustningen som finns.

Trots framgångarna har Alexandra Strandberg och kollegerna hållit igen på firandet.

– När pandemin är över och man kan samla brukare och personal, då måste vi naturligtvis uppmärksamma det här, säger hon.