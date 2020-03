De förlorade sina arbeten under krisen: ”Ångest”

Under måndagsförmiddagen höll Arbetsförmedlingen en pressträff, där man meddelade att 18 000 personer i landet varslats om uppsägning under förra veckan.

Det är den högsta varselsiffra man någonsin uppmätt i landet och totalt har 32 000 personer varslats från sina arbeten under mars månad.

Drygt 14 200 personer skrev förra veckan in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Veckan innan var det omkring 12 100 personer. Det är dubbelt så många som motsvarande vecka förra året.

Anledningen till det höga inflödet av arbetssökande stavas enligt Arbetsförmedlingen corona:

– Vi har sett en högre takt av inskrivna arbetslösa. Om vi tittar på de tre senaste månaderna har vi haft 30 000 som skrivit in sig. Nu fram till mars har vi 38 000 personer som skrivit in sig. Det är en högre takt än tidigare. Vi har en tydlig effekt av corona, om inte så dramatisk, säger analyschef Annika Sundén på Arbetsförmedlingen, under presskonferensen.

Tusentals varslade i Västra Götaland

I Västra Götaland har totalt 5 962 personer varslats sedan den 1 mars.

För de personer som blivit av med sitt arbete har en intensiv jakt på ett nytt arbete inletts, både via Arbetsförmedlingen men också genom jobbsökningssidor på exempelvis Facebook.

”Man blir orolig och får ångest”, säger Emma Dewall. Foto: Privat

Emma Dewall, 23, från Nygård är en av dem som blev av med sitt arbete, som receptionist på ett gym i Älvängen, under förra veckan.

– Jag fick reda på det precis innan jag skulle gå på mitt arbetspass. Min chef sa att hon behövde prata med mig.

Emma berättar att hon har förståelse för att företagen har det tufft ekonomiskt under coronapandemin, men att beskedet fortfarande var tufft.

– Det påverkar mig jättemycket. Både min framtid och min ekonomi. Psykiskt är det tungt, man blir orolig och får ångest. De utgifter man har är ju så att säga satta efter den inkomst man har, eller haft som det ser ut nu. Framtiden är oviss och det är jättejobbigt på alla möjliga sätt, säger hon.

Emma, 23: ”Konkurrensen är väldigt hög”

Emma är utbildad inom handels och administration, men har också erfarenhet av att sitta i kassa och att jobba på lager.

Konkurrensen på nya jobb är dock hög, menar hon.

– Jag kollar på alla jobb som finns, men konkurrensen är väldigt hög och en hel del sommarjobb har försvunnit också.

Trots att situationen ibland känns hopplös försöker Emma se positivt på framtiden och hon inväntar för tillfället ett beslut om ersättning från a-kassan, som hon är med i.

– Vissa stunder känns det som man bara vill ge upp, men någonstans där inne så känner man att man måste fortsätta försöka, säger hon och fortsätter:

– Man vet ju inte hur länge det här kommer hålla på. Men man måste försöka vara positiv och komma ihåg att faktiskt inte är ensam om det här.

”Man vet inte hur nästa dag ser ut”, säger Marcus Nilsson. Foto: Privat

Marcus Nilsson, 22, från Kungälv blev också av med sitt arbete nyligen, till följd av coronapandemin. Han jobbade på bemanningsföretag och var uthyrd till ett företag som tillverkade tandimplantat i Mölndal.

– Jag och drygt 50 av mina kolleger från bemanningsföretaget blev uppsagda från vårt uppdrag. Det berodde på att exempelvis USA samt vissa regioner i Sverige satt stopp för den typen av produkt vi tillverkade, berättar han och fortsätter:

– Tanken var att det skulle vara ett långsiktigt uppdrag, men jag hann bara jobba där i tre veckor.

För Marcus var uppsägningen ett hårt slag och han trivdes bra på sitt arbete.

– Man har gått till en arbetsplats där man trivts väldigt bra, med goa kolleger och bra personalpolitik. Sen lämnas man utan något uppdrag. Man vet inte hur nästa dag ser ut eller om man ska kunna betala hyran, berättar han.

Marcus, 22: ”Hamnar lite i kläm”

Även Marcus vittnar om stor konkurrens på de tjänster som väl finns.

– Många säger att man ska söka sig till sjukvård, matbutiker och så vidare, men trycket är väldigt hårt eftersom de platser som finns är så eftertraktade. Man hamnar lite i kläm om man inte har någon erfarenhet, säger Marcus.

Till skillnad från Emma är Marcus inte med i någon a-kassa.

– Jag har tyvärr inte a-kassa. Har man gått på timmar innan, så har det liksom inte varit högsta prioritet. Min uppfattning är att det är många i samma situation som också har det så, säger han.

Men trots att det är motigt nu ser Marcus ändå positivt på framtiden.

– Jag är försiktigt positiv. Det är situation som kommer hålla på ett tag, men så småningom så kommer allt komma i gång igen och då behövs vi igen, säger han.

Arbetsförmedlingen: Det finns tusentals jobb

Hans G Larsson är pressekretare på Arbetsförmedlingen. Han berättar att personal fortfarande behövs i flera branscher, trots att konkurrensen är hård.

– Förutom det självklara behovet av vård och omsorg kommer det in nya jobb varje dag. Framförallt så ser vi att det handlar om kassapersonal i livsmedelsbranschen samt lagerpersonal i och med att folk i större utsträckning handlar på nätet nu.

Dessutom söker jordbruket folk inför den stundande skördetiden, berättar Larsson.

– Det kan handla om att skörda potatis eller jordgubbar och här finns det tusentals jobb, säger han.

När personal på kommunerna stannar hemma på grund av sjukdomssymptom finns också ett behov för folk att täcka upp, enligt Larsson.

– Kommunerna har ett väldigt behov av folk som kan gå in som extra händer för de som är ordinarie, det handlar om kringtjänster som exempelvis transporter. Men här kan det behövas körkort eller en kortare utbildning.

