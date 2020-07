Under onsdagen har göteborgare och kranskommunerna kunnat se stora hjärtan uppe i skyn.

Tidigare under dagen kunde GP rapportera om ett enormt hjärta uppe på en klarblå himmel.

– Vi har gjort hjärtan tidigare och det är populärt. Det blir uppskattat och folk tar det till sig. Det träffar rätt, säger Jacob Holländer som driver Scandinavian Airshow och som tillsammans med Bengt Andersson ligger bakom hjärtat, till GP.

För GT berättar han att de gjort flera hjärtan i Västsverige under dagen. Under förmiddagen tre hjärtan varav ett över Göteborg, ett över Hönö och ett över Marstrand, och under eftermiddagen ytterligare fem hjärtan varav två över Göteborg, ett i Varberg och ett i Borås.

Under den senaste månaden har de ritat hjärtan över både Stockholm och Malmö och använder sig utav ”sky writing”.

– Det stora problemet är att man måste ha bra väder, det måste vara blå himmel, säger Jacob Holländer, till GP.

Ett hjärta över Göteborgstrakten. Foto: Läsarbild

”Det är något positivt”

Om vädret är dåligt riskeras det som ritas att inte synas alls.

Under onsdagen har GT fått in bilder från flera glada läsare som sett stora hjärtan på himlen. En av dem är Patricia Lydeen från Angered.

– Jag såg det för typ tio minuter sedan och jag tänker att det är något positivt. Det är ett budskap. Vi lever i en svår tid just nu och jag tänker att det ger kärlek åt bland annat vårdpersonal, säger hon.

En annan läsare säger så här:

– Jag tycker det är en jättefin gest. Det är kul att inte det inte bara görs i Stockholm utan i hela Sverige. Jag har sett att man gör det runtom Göteborg, vänner har sett hjärtan i Öckerö och Marstrand. Man uppskattar detta extra mycket i år när man inte åker utomlands på semester.