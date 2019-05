Prinsessan Ingrid Alexandra av Norge kom till världen i januari 2004.

Hennes föräldrar är kronprinsen Haakon och kronprinsessan Mette-Marit.

Nu har Ingrid Alexandra hunnit fylla 15 år och ganska snart är det dags för gymnasiestudierna.

Hon har studerat på Oslos internationella privatskola – men nu är det slut med det.

Slutar på privatskolan

Anledningen:

– Det är naturligt, eftersom prinsessan Ingrid Alexandra nu var klar med det sista steget hon påbörjat på Oslos internationella skola. Hon önskar sig att gå på Uranienborgsskolan, säger Sven Gjeruldsen, norska hovets assisterande kommunikationschef, till norska tidningen VG.

Skolan hon ska gå på är just nu under renovering, enligt VG. Eleverna får därför tillfälligt undervisning på skolan Fernanda Nissen under resten av skolåret. Men renoveringen ska vara klar till hösten detta år.

Mamma Mette-Marit. Foto: PEDERSEN, TERJE / NTB SCANPIX TT NYHETSBYRÅN

Kjell Arne Totland är norska TV2:s kungahusexpert. Han säger så här apropå att prinsessan nu kommer börja på en allmän skola:

– Hon gör det nu för att göra övergången till gymnasiet under hösten 2020 lättare, säger han till VG.

Kan bli drottning

Prinsessan Ingrid Alexandra kan bli den första regerande drottningen i Norge på 600 år.

Anledningen är att tronföljden i Norge, precis som i Sverige, innebär att det äldsta barnet ärver tronen. Som tvåa i arvslängden kommer hon alltså en dag att kunna bli drottning.

– Hon kom till världen, öppnade ögonen och kommunicerade med oss. Hon såg på oss och vi fick ögonkontakt. Hon är det sötaste och finaste flickebarnet i världen, sa kronprins Haakon till pressuppbådet efter Ingrid Alexandras födsel.

LÄS MER: Haakons svar om norska kungabarnens framtid