Då kommer solskenet tillbaka till Västsverige

Lördagen kan bli en ganska kylig, blåsig och blöt historia i Västsverige, ett lågtryck över kontinenten för med sig flera regnfronter.

– Det ger en del regn till i morgon. Det kommer under morgontimmarna att dra in österifrån och kommer beröra ganska stora delar av Västsverige, säger Per Holmberg, meteorolog vid Stormgeo.

– Det är uppåt Bohuslän som det finns lite större chanser till uppehåll. Men där blir det rätt så blåsigt, tidvis kan det vara friska vindar.

Temperaturerna på lördagen kommer landa mellan 12 och 16 grader.

Under natten mot söndagen väntas lågtrycket dra bort och det kommer att klarna upp och under dagen det blir goda chanser till sol.

– Det blir rätt så soligt väder, däremot kan det vara kvar lite mer moln över södra Halland. Men det ser ut att bli uppehållsväder under söndagen, säger Per Holmberg.

Augusti kallare än normalt

Augusti har hittills varit en eller ett par grader kallare än normalt och under de sista dagarna av månaden är det ingen högsommarvärme i sikte.

Men under början av nästa vecka kan temperaturen leta sig över 20 grader.

– Det blir lite varmare under söndagen och under måndagen och tisdagen ser det ut att bli molnigt med en del impulser med regn. Norrut blir det bättre väder och mest soligt.

Vindarna kommer att fortsätta vara nordostliga och temperaturen kommer att leta sig upp mot 20 eller drygt 20 grader.

– Sen från onsdag och framåt blir det uppehåll i hela området med soligt väder, säger Per Holmberg.