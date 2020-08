Många västsvenskar som gått och längtat efter badväder har fått några veckor av höga temperaturer under augusti månad.

Under de senaste veckorna har temperaturmätaren flera gånger varit uppe och nosat på över 25 grader.

Men nu vänder det snart igen – mot regn och åska.

– Temperaturerna under måndag och tisdag kommer ligga på nära 30 grader. Sedan kommer svalare luft in och i mitten av veckan kan det vara en del regn, Per Holmberg, meteorolog på StormGeo.

Från och med onsdag väntas regn. Foto: TT NYHETSBYRÅN

”Ihållande regn”

Det gäller för hela Västra Götaland, norra Halland, Jönköpingstrakten och Värmland.

– Det rör sig rakt västerifrån och kommer drabba hela Västsverige. Från och med onsdagen verkar det vara ihållande regn till och med torsdag. Det kan även vara mulet, säger Per Holmberg.

På grund av den senaste tidens varma temperaturer finns det en risk för åska.

De senaste veckorna har värmen dominerat väderleken i Sverige. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Fortsätter nästa vecka

– Det finns en risk för åska, speciellt under onsdagen. På fredag kan det varma vädret tillfälligt återkomma men mot helgen är det svalare luft som drar in återigen. Det handlar om temperaturer upp mot 20 grader med växlande sol och regn, säger Per Holmberg.

En längre prognos visar att det svalare vädret kommer fortsätta nästa vecka.

– Det ser ut som att det kommer vara ostadigt väder med regnskurar under veckan efter, också, säger Per Holmberg.

