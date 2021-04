Då är vårvädret tillbaka: ”Kommer vara njutbart”

April har inletts med både varningar för starka vindar och snöfall i Västsverige. Men från och med onsdagen kommer vädret att stabilisera sig, det säger Johan Groth.

– Det kommer in ett högtryck västerifrån in över landet. Det är egentligen ingen värme på gång men högtrycket stabiliserar vädret så vindarna kommer dö ut, det blir inte allt så blåsigt resten av veckan. Det kommer bli väldigt mycket sol och stigande dagstemperaturer, men det bli kyliga nätter. Det kan vara och vända under nollan på nätterna.

Trots att det inte blir några riktigt höga temperaturer ser värmen ut att stiga successivt, och solen kommer att vara närvarande ett tag framöver. Högtrycket som håller nere blåsten kommer fortsätta till början av nästa vecka.

– Åtminstone till söndag, även måndagen ser ut att klara sig. Det hinner nog bli upp emot 15 grader på måndagen men sen kommer det svalare luft. Det blir inget dåligt väder, utan rätt hyggligt även framöver men lite blåsigare.

Lite kyligare start på april än normalt

Tidigare har man använt år 1960 till år 1990 som referensram när man ska se om vädret sticker ut eller ser normalt ut. Nu har man i stället börjat använda sig av ramen år 1990 till år 2020.

Har april 2021 varit vad man kan förvänta sig?

– Jämfört med den nya referensperioden så har det varit en lite kyligare start på april än normalt. Men jämför man med den gamla perioden som vi jämfört med tills nu så har det blivit lite varmare. Man kan säga att april varit det som april är. Det bjuder på överraskningar åt båda håll.

Först i maj kan man börja förvänta sig högre temperaturer.

– För att vi ska få riktigt varmt väder måste vi ha hjälp av att det kommer varm luft söderifrån från Spanien exempelvis. Det är det inte riktigt den här gången utan nu är det ju ganska kylig luft som värms av solen när det blir fint väder.

