Covidfallen fortsätter att minska i regionen

Sedan den 26 februari förra året har 177 813 fall av coronaviruset bekräftats i regionen.

De senaste veckorna har en kontinuerlig minskning skett, även om nivåerna fortfarande är höga.

Incidensen, alltså antalet fall per 10 000 invånare, var under förra veckan högst i Tranemo kommun. Där rapporterades 92 fall per 10 000 invånare, jämfört med Ulricehamn som ligger tvåa på listan med en motsvarande siffra på 60.

Enligt regionens senaste siffror, från i onsdags, vårdas 270 patienter med covid-19 på sjukhus. Av dem intensivvårdas 62 stycken.

Störst ökning på sjukhusen syns i Skaraborg. Där har antalet inneliggande patienter ökat från 20 personer den 7 maj, till 30 den 12 maj.

