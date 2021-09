Clara, 23, lurades på flera hundra tusen

Clara Somler från Kungsbacka kontaktade en kvinna som lagt ut en lägenhet för uthyrning i en bostadsgrupp på Facebook.

Hon reagerade visserligen på att erbjudandet lät lite för bra för att vara sant, men bestämde sig ändå för att ”ge det en chans”.

Uthyraren sa att hon ville ta en kreditupplysning på Clara Somler innan hon visade lägenheten, och var ihärdig när Clara ifrågasatte detta. Kvinnan skulle gå vidare med andra intressenter om hon inte fick upplysningen.

– Hon sa att ”nu kommer det upp en signering på ditt mobila Bank-ID”. Det stod att det var från min bank, och jag trodde ju då att det var för den kreditupplysning hon ville göra, har Clara tidigare berättat.

Men i stället var kvinnan en bedragare som skapade ett nytt mobilt Bank-ID i Claras namn genom signeringen.

Tömde konton och tog dyra lån

Snabbt tömdes Clara Somlers konton och flera dyra lån togs i hennes namn, både i den egna banken och hos andra långivare.

– Banken säger att de har rutiner för bedrägerier, men jag tycker inte deras säkerhetstänk varit det bästa. Jag kan bara ta ut 15 000 kronor på mitt kort ur en bankomat under en sjudagarsperiod. Men flera hundra tusen kronor kan flöda in och ut på mina konton på mindre än två dagar utan att de reagerar, säger Clara som inte har några förhoppningar om att få tillbaka sina pengar.

– Jag tycker det är konstigt att de inte reagerar när det kommer in mycket pengar under kort tid. Det handlar om många transaktioner, både in och ut. Pengarna har delats upp i mindre summor, innan de förts utomlands, förklarar hon.

Med hjälp av sitt försäkringsbolag hoppas hon slippa betala de dyra lånen.

– Lånet som togs i min bank Nordea fick jag aldrig någon bekräftelse på. Sedan har det efteråt varit i princip omöjligt att nå fram till banken och prata med en kunnig person om det som hänt, säger hon.

Magnus Lindegren, chef för bedrägerisektionen vid polisen i region väst, konstaterar att tekniken med bland annat Bank-ID förfinas ”och jobbas med hela tiden” för att täppa till eventuella säkerhetsbrister.

Polisen: ”Skulle kunna göra mer”

– Den svagaste länken i kedjan av händelser, det är människan. Kan man förmå en person att lämna ut koder eller inlogg med hjälp av Bank-ID, då går bedragaren den vägen för att lyckas med brottet, säger han.

Men han tycker att bankerna borde reagera när ovanligt mycket pengar landar på ett konto där det vanligtvis inte hanteras stora summor.

– Om en person exempelvis inte har regelbunden inkomst och handlar med några hundralappar hit och dit, och kanske nollar kontot mellan varje transaktion, plötsligt får in hundra tusen kronor på kontot, då måste banken reagera. Varför slår inte bankernas säkerhetssystem till? Det här är något vi ser ganska ofta när vi begär kontoutdrag. Bankerna skulle kunna göra mer.

”Går inte in på detaljer”

Dick Henriksson, presskommunikatör vid Nordea, svarar via mejl att banken inte kommenterar enskilda kundärenden.

”Vi har system och rutiner på plats för att motverka bedrägerier, men vi kan av säkerhetsskäl inte gå in på detaljer i hur vi arbetar med detta”, skriver han och fortsätter:

”Det vi kan säga i generella termer är att som kund måste man tänka på att Bank-ID, bankdosa, koder och bankkort är personliga värdehandlingar som man inte ska lämna ut till någon annan”.

