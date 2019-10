Rutan var inslagen – och ratt och airbag stulna. Foto: PRIVAT

Händelsen inträffade någon gång under natten mot måndagen i Frillesås i Kungsbacka kommun.

Då blev Christopher Engberg, 22, bestulen på både ratt och airbag från sin BMW.

Han upptäckte det vid åtta-tiden på morgonen då han var på väg till jobbet.

– Jag fattade direkt vad det var. Jag blev helt matt. Jag tänkte på det när jag köpte BMW då jag vet att det kan hända med den typen av bil, men tänkte samtidigt att det inte skulle drabba just mig, säger han.

Han ringde direkt polis och försäkringsbolag innan bilen bärgades från platsen.

”Sa att det är vanligt”

Polisen bekräftar att en anmälan om stöld har kommit in.

– De sa att det är vanligt att det händer med just BMW, Audi och Mercedes, säger Christopher Engberg.

Christopher Engberg, 22, blev bestulen på ratt och airbag från sin BMW. Foto: PRIVAT

I sociala medier vittnar en person om att ytterligare en BMW i Kungsbacka drabbades under natten – och så sent som i lördags fick polisen i Jönköping in sju anmälningar om samma typ av stöld.

– Jag känner till att det har hänt tidigare, det var mycket för något år sedan. Så jag vet vad det handlar om. Som jag förstått det kör de stöldgodset utomlands. Det kommer väl och går, nu när mörkret kommit, säger Christopher Engberg.

”Kommer tänka efter mer framöver”

Nu kommer han att få klara sig utan sin BMW ett tag framöver.

– Jag vet inte när jag kan få tillbaka bilen. Jag gissar att det dröjer ett par veckor. De ska väl beställa hem nya delar och så, säger han.

”Jag fattade direkt vad det var. Jag blev helt matt”, säger Christopher Engberg. Foto: PRIVAT

Hur har du mått efteråt?

– Jag har inte tagit det så hårt ändå. Det är inte så att de är ute efter mig personligen, utan bara de delarna, säger han.

Han tillägger:

– Det enda är väl att jag kommer tänka efter mer framöver och ska köpa ett rattlås. Jag kommer ha lite mer koll, säger Christopher Engberg.

LÄS MER: Fräcka stöldturnén på Gekås parkering