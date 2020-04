Under coronakrisen har Christina och Per Hansson från Grästorp behövt isolera sig. Under fyra veckors tid har de inte kunnat träffa sina barn, barnbarn eller barnbarnsbarn.

Detta gav sonen Niclas Hansson, 49, en idé, något P4 Skaraborg tidigare rapporterat om.

– Vi är tre syskon som brukar umgås väldigt mycket med våra föräldrar och vi hjälper varandra i vardagslivet och träffas på helgerna. Men eftersom de är i riskgrupp på grund av åldern har de varit isolerade i fyra veckor. Därför bjöd vi in till släktmiddag över videomöte, säger han.

Christina och Per Hansson tyckte att middagen blev en succé. Foto: Privat

”Alla hade busat till det”

Sammanlagt deltog 14 personer på den virtuella middagen.

– Vi fixade catering från närområdet och dryckespåsar så att alla skulle äta och dricka samma saker. Sedan dukade alla upp en trerättersmiddag framför sig och klockan 18.00 tände vi kamerorna och drog i gång, säger Niclas.

Middagen blev lyckad.

– Alla hade busat till det med en valfri huvudbonad och energinivån var hög hos mamma och pappa. De har ju inte sett sina barnbarn på flera veckor. Det blev en succé och efter ett tag brydde sig inte mamma och pappa om tekniken, de var bara med, säger Niclas.

Hela släkten samlades och åt framför datorerna. Foto: Privat

”Hoppas fler tar efter”

Samtidigt var det roligt också för de minsta.

– De små barnen tänkte att de var med på tv, men ändå kunde vinka till farmor och farfar. Detta är något som jag hoppas att fler tar efter och vågar prova. Till exempel börjar mamma och pappa fundera på om de ska bjuda sina vänner över digitala möten, säger Niclas.

Han tror att detta är ett bra sätt att minska ensamheten för äldre.

– Hur ska vi muntra upp de här 40-talisterna som känner sig ensamma? Det går att få något varmt och skönt med den digitala tekniken, säger Niclas Hansson.

LÄS MER: 103 döda i corona i Västra Götaland

TV: 52-åringen ville visa verkligheten för smittade – dokumenterade sjukförloppet

”Stisses” filmer visar svåra kampen mot corona

LÄS MER: Ragnhild isolerad som för 70 år sen