Byggnad helt övertänd: ”Låter den brinna ner”

Larm om branden i ödehuset kom till räddningstjänsten klockan 15.41 på söndagseftermiddagen.

Byggnaden ligger i Istorp utanför Horred.

– Vi är där och bevakar så att branden inte sprider sig till skogen. Vi kommer att låta byggnaden brinna ner under kontrollerade former, säger Per Fägersten, inre befäl vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund.

En styrka från räddningstjänsten i Horred finns på plats. Även en tankbil från Skene har kallats till platsen.

– Det är oklart varför branden har startat, förklarar Per Fägersten.