Titt som tätt startar evenemang på sociala medier som bjuder in till A-traktorträffar på Coops parkering i Falköping.

Det är något som butikschefen Linn Horsevad fått nog av, något Falköping Tidning skrivit om.

– Det är väldigt många som nås av dessa evenemang och de sprids väldigt lätt. Även om de tas ner så är det väldigt många som kommer dessa kvällar och helger, säger hon.

Parkeringen börjar fyllas av ungdomar redan innan butiken stänger vilket påverkar kunderna, menar Linn Horsevad.

– Dessa träffar startar ofta under butikens öppettider någon gång under sen eftermiddag. Och det gör att det blir stökigt för våra kunder och många väljer kanske att inte åka in på parkeringen när det är många som buskör och gör liv.

En kundvagn som välts omkull. Foto: Privat Skräp på parkeringen. Foto: Privat Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”Det är helt sjukt”

Dagen efter bilträffarna är nedskräpningen stor.

– Man märker av dagen efter att de har varit där. Det är helt sjukt, det är som en matta av skräp. Det är väldigt mycket fimpar, portionssnus och sen mycket glasflaskor och tomma burkar. Vi behöver städa upp varje gång det här händer och man får börja dagen ute på parkeringen, säger Linn Horsevad.

Företagarna i området har därför kommit överens med fastighetsägarna om att stänga parkeringsplatsen varje kväll.

– Vi har tagit åtgärder och fört dialog med fastighetsägaren sedan länge att vi måste göra någonting på området och att det inte är hållbart med det här. Fastighetsägarna i området har inlett ett samarbete att spärra av området med hjälp av bommar och cementsuggor. Det kommer vara från att vi stänger tills vi öppnar, säger Linn Horsevad.

De vill därmed att de stora träffarna ska avta.

– Vi hoppas att området inte är intressant längre för den här typen av tillställningar eller sammankomster. Det är en ganska farlig miljö när alkohol är inblandat och man inte har det här fullt utvecklade risktänket, säger Linn Horsevad.

Polisen: ”Det blir riktigt besvärligt”

Anna-Lena Mann är kommunpolis i Falköping och Tidaholm. Hon förklarar att dessa bilträffar inte är en nyhet för polisen i området.

– Det har varit ett problem under en längre tid. Vi har samma problem i Tidaholm utanför Coop och varför det blir på just de parkeringarna är för att de är stora. Det är ungdomar med motorintresse som träffas från hela Västsverige. En gång för några månader sedan hade vi en träff med runt 500 fordon, säger Anna-Lena Mann.

Anna-Lena Mann är kommunpolis i Falköping och Tidaholm. Foto: Johan Mårtensson

Hon berättar även att nedskräpning inte är det enda problemet.

– Det är också skadegörelse, misshandelsfall och ungdomsfylleri. Sedan spelar de hög musik och kör med sina fordon och stör närboende på nätterna. Det är riktigt besvärligt. Vi uppmanar föräldrar att se efter var man har sina barn och pratar med dem, säger Anna-Lena Mann.

