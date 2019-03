Det var i början av juli i fjol som en man kidnappades i Töreboda kommun. Han hittades senare ihjälskjuten.

Kort därpå greps Bruno Holmdahl – och en rad andra personer – för inblandning i mordet.

Tingsrätten slog fast att det var Bruno Holmdahl som, tillsammans med en annan man, sitt offer med ett svärdsliknande föremål. Holmdahl sköt därefter offret i huvudet med ett kulgevär. Kroppen dumpades vid en gödselbrunn och bilen som offret befann sig i vid skjutningen brändes upp.

Bruno Holmdahl överklagar

I överklagandet som kom in till Skaraborgs tingsrätt under måndagen skriver Bruno Holmdahl via sitt ombud att det inte kunnat klarläggas vem som faktiskt sköt offret. Den dömde mördaren menar att det inte går att utesluta en alternativ gärningsman. Något DNA eller blod från offret kunde inte hittas på Holmdahl, vilket han menar talar för hans sak. Däremot vidgår han att han misshandlat offret i inledningsskedet.

Etableringen av Brödraskapet Wolfpack blev inte av.

Om också hovrätten skulle komma fram till att det är Holmdahl som är gärningsman vill han i sådana fall att gärningen inte ska rubriceras som mord:

”Gärningen har då utförts i hastigt mod och är i sådant fall att bedöma som dråp”, står det att läsa i överklagan.

Bruno Holmdahl är dömd till 18 års fängelse för mordet, som han hela tiden nekat till. Men han menar att det finns skäl att ”väsentligt nedsätta omfattningen av aktuellt fängelsestraff”.

Brödraskapet Wolfpack

Det var genom hemliga tvångsmedel, i form av telefonavlyssningar i samband med en narkotikautredning, som polisen kom Bruno Holmdahl på spåren.

I och med avlyssningarna fick polisen kännedom om att en etablering av det kriminella gänget Brödraskapet Wolfpack var på gång och att Holmdahl enligt polisens uppfattning skulle få en högt uppsatt position. Men planerna har numera klingat av.

Advokat Staffan Uvabäck. Foto: ANDERS YLANDER

Advokaten Staffan Uvabäck sa så här i samband med att domen föll:

– Jag anser att han ska frias, alternativt att rubriceringen ska vara dråp.

GT har på nytt försökt nå Uvabäck för en kommentar.