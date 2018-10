Som så ofta under hösten är det en kamp mellan sol och regn, högtryck och lågtryck på våra breddgrader.

– Det handlar i grund om ett lågtryck i väster och ett högtryck i öster. Av allt att döma kommer högtrycket att hålla emot och då kan det bli riktigt behagliga temperaturer. Det ser ut som att ”Brittsommaren” pikar under onsdag och torsdag i nästa vecka, säger Rydqvist.

Storm som påverkar

Han och övriga meteorologer är inte osäkra på att värmen kommer till Västsverige. Frågan är bara hur varmt det blir.

– Det är några faktorer som avgör detta. Det handlar dels om en storm långt ute på Atlanten som påverkar vårt väder. Sedan har vi ett stabilt högtryck i centraleuropa som drar upp norrut. Centrum hamnar öster om Sverige men detta högtryck håller av allt döma emot lågtrycken från väster, säger Lars Rydqvist.

Det är ingen risk att stormen ”vinner” och sveper in över Sverige från väster?

– Nej, den risken är närmast obefintlig. Däremot är det svårt att sia om vi får klarblå himmel eller inslag av moln i samband med värmen. Det kommer att avgöra om temperaturen landar på 15-17 grader eller om vi kan få så varmt som 20 grader.

– Just nu lutar det åt sol under ett antal dagar under nästa vecka men det finns en osäkerhet där.

Sommarlikt nästa vecka

Det varma vädret kommer redan i helgen men då är solchanserna små. Man kan istället räkna med regnskurar. Men under nästa vecka blir vädret allt mer sommarlikt. Bästa dagarna för värmeälskare verkar onsdag och torsdag bli.

– Men det finns chanser att det fina vädret fortsätter ytterligare ett antal dagar.

Den senaste veckan har innehållit en del nattfrost också i den södra delen av Sverige, men närmaste tiodagarsperioden blir det av allt att döma mildare också nattetid.