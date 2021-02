Brittiska mutationen ökar i Västra Götaland

Under vecka fem konstaterades 4 160 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är betydligt färre än under årets första två veckor, då över 6000 fall rapporterades in, men ungefär lika många som veckorna däremellan.

– Minskningen har planat ut. Vi står stilla på en platå, på en ganska hög nivå, och har inte fått den fortsatta nedgång som vi hade önskat, säger Thomas Wahlberg, regionens smittskyddsläkare.

Det finns även tecken på en ökning, fortsatte han.

– Dels upplever vi att fler börjar provta sig, samtidigt som vi märker av fler utbrott. Det finns tecken på en ökning. Mycket talar för att det blir så – om vi inte alla gör vad vi kan för att förhindra smittan. Det är så oerhört viktigt att vi följer alla råd och rekommendationer till punkt och pricka.

Regionen befarar att smittspridningen snart kan ta ny fart. Foto: STELLA PICTURES/AVALON

Brittiska mutanten allt vanligare

För att få svar på hur pass utbredd den brittiska mutationen är i Västra Götaland, skickar regionen regelbundet in stickprover till Folkhälsomyndigheten.

Under vecka fyra kunde mutanten spåras i omkring tio procent av de bekräftade covidfallen, och även om resultaten för vecka fem inte har presenterats än, står det redan nu klart att den har ökat ytterligare.

– Det jag kan säga i dag är att vi ser en fortsatt ökning av den brittiska mutanten. Tyvärr ser vi att den tar över allt mer, säger Wahlberg.

Han fortsätter:

– Men mutanten eller inte – åtgärderna för att begränsa smittspridningen är fortsatt desamma. Börjar vi släppa efter är risken stor att vi ökar på smittspridningen, och med den brittiska varianten kan det gå ännu fortare. Det är som att hälla bensin på en brasa.

Sjukhusen hårt belastade

Situationen på regionens sjukhus är fortsatt ansträngd och den nedåtgående kurvan har avstannat även för den inneliggande vården. Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

– För tillfället har vi 346 covidpatienter på våra sjukhus, och av dem behöver 57 intensivvård. Jämfört med i våras är det höga nivåer och vården är hårt belastad.

– Vi är i ett väldigt ovisst läge. Vi ligger i en platåfas, och vi vet inte var det kommer att ta vägen. Men vi kan kollektivt bestämma oss för att bromsa den här pandemin, alla tillsammans, fortsätter Söderström.

Situationen på regionens sjukhus är fortsatt ansträngd. Det säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Varnar för bedragare

Vaccinsamordnare Kristine Rygge meddelade att man fortsatt befinner sig i fas ett av vaccineringen, och att fas två kan inledas först i slutet av februari. Allt hänger på hur mycket vaccin som finns att tillgå.

– Det är lovat större och stabilare leveranser, men än så länge är vi inte där. Det finns enormt mycket kapacitet i systemet, och med mer vaccin skulle vi lätt kunna dubbla vaccinationstakten, säger Rygge.

Hon passar också på att varna för de vaccinationsbedrägerier som rapporterats in från flera håll i landet.

– Det är viktigt att veta att vi aldrig ber om uppgifter om bank-ID eller kontonummer, och allt vaccin är gratis, säger Kristine Rygge.

Med mer vaccin hade vaccinationstakten kunnat dubblas, uppger Kristine Rygge. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT / TT NYHETSBYRÅN

