Kraftig brand i villa – rökdykare på plats

Det var vid 17.30-tiden på nyårsafton som larmet kom via ett hemlarm, där det syntes rök på kameran.

Räddningstjänsten och ambulans larmades till villan i Edsvalla, utanför Karlstad.

– Vi är här med flera enheter, det brinner rejält i en stor villa, säger Björn Johansson, räddningschef i beredskap i Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Enligt räddningstjänsten ska det inte finnas några människor i huset men ambulans är fortfarande kvar på platsen.

– Vi har varit inne med rökdykare men just nu går vi all in för att undvika att huset ska totalförstöras. För just nu brinner det i konstruktionen, säger Björn Johansson.