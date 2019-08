Bostadspriserna ökar i Göteborg

Sommaren i Göteborg har bjudit på stigande bostadspriser på bostadsrätter och villor. Siffrorna från statistiken som Valueguard presenterat visar på att villapriserna ökade med 1,6 procent i Göteborg.

Jämför man det över ett års tid har priserna på villapriserna ökat med 5,9 procent i Göteborg.

– Tittar man på årsbasis så ser man att villamarknaden hämtar sig snabbare än bostadsrätter. Bland annat för att vi inte har något ökat utbud med nyproduktion bland villor. Det är fler köpare av varje hus, säger Sven-Erik Kristensen, regionchef på Bjurfors fastighetsförmedling till GP.

Vidare visar statistiken att det är främst i storstäderna som ökningen sker. Samtidigt som villapriserna sjönk utanför storstadsområdet med 0,9 procent under juli i Göteborg.

Ett stort köptryck

Bostadsrätterna ökar dock inte lika kraftigt som villapriserna. Statistiken visar att priset på bostadsrätterna ökade med 0,5 procent i juli. Men under sommaren har det varit ovanligt många försäljningar.

– Det har funnits ett köptryck och det är lite huggsexa om bostäderna igen, säger Sven-Erik Kristensen till GP.

En indikation på att bostadspriserna pekar svagt uppåt är att det sålts mycket nyproducerade bostäder i pågående projekt, enligt Sven-Erik Kristensen.

– Normalt sett över en sommar är nyproduktion inte så hett eftersom den som letar under sommaren brukar vilja ha något där man kan flytta in direkt. Så när det är tryck på nyproduktion under en sommar så är det positiva vindar för bostadsmarknaden, säger han till GP.