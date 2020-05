Likt många andra har Gekås drabbats stenhårt av coronakrisen. Bara i april tappade de 220 miljoner kronor jämfört med samma månad i fjol, företaget har korttidspermitterat 900 anställda och beläggningen på campingen är långt ifrån vad den brukar vara.

Men under valborgshelgen kan vd Boris Lennerhov i alla fall se en liten ljusning i det annars kompakta mörkret.

– Märkligt nog var vårt hotell fullbokat i går natt, 120 rum. Det förvånar oss, säger Boris Lennerhov.

Och visst har det ökade besöksantalet märkts av inne i varuhuset. Det vittnar flera kunder om.

”Total kaos på Gekås”, beskriver en person scenerna som utspelade sig i varuhuset under fredagen, för Hallands Nyheter.

Så här såg det ut inne på Gekås Ullared under fredagen. Foto: LÄSARBILD

”Jag kände: Vad sjutton”

En av dem som också var i det gula varuhuset på första maj var göteborgaren Sandra Jaconelli, 33:

– Direkt när vi kom till parkeringen såg vi att det var smockat med bilar. Då kände jag: ”Vad sjutton”. När vi rörde oss mot ingången såg vi hur mycket folk det var och det stoppades nästan upp vid ingången. Då fick jag smått panik, säger hon och fortsätter:

– Jag kände ett visst obehag, trots att det är samma restriktioner som det har varit ett tag nu. Det kändes som att folk hade glömt av viruset. Det var flera äldre människor, som är i riskgruppen, som var där och inte alls verkade oroliga.

”Direkt när vi kom till parkeringen såg vi att det var smockat med bilar”, säger Sandra Jaconelli, 33. Foto: Privat

En annan kund, Joakim, stämmer in:

– Först när vi skulle gå in i varuhuset var det en skaplig kö. När vi väl kom in var det helt knökat. Det var inga tejprutor i golvet, det satt bara några skyltar om att hålla avstånd och så ropade de ut i högtalarna om att tvätta händerna. Fyra av fem toaletter var också stängda, vilket bara bildade mer kö till den femte. Det var märkligt, säger Joakim, som hade rest från Norrköping i hopp om att det skulle vara få besökare i varuhuset.

Han tillägger:

– När vi skulle gå till kassorna stod vi i kö i drygt två timmar. Folk stod precis på en. När det var tre meter kvar till kassan hade de tejpat i golvet, men då hade folk redan stått som packade sillar.

Vd:ns svar: Halverat maxtaket

Men för Boris Lennerhov är bilden en helt annan.

Trångt?

Inte alls, tycker han.

Normalt sett tar Gekås in 7 500 besökare samtidigt i varuhuset. Nu har man, på eget bevåg, minskat ner maxtaket till 3 700, poängterar han. Under fredagen var första gången sedan coronapandemin som det slogs i taket, och det blev kö också in till varuhuset.

Bild från köerna utanför Gekås. Foto: SKÄRMDUMP

– Det är betydligt färre människor per kvadratmeter hos oss än vad det är i en matvarubutik en fredag eller lördag, för vi har alltid enorma ytor. Jag tycker att kunderna är väldigt duktiga på att hålla avstånd och respektera köer och så vidare. Men om man vänder på det: Om man inte brukar vara på Gekås tycker man att det, jämfört med andra butiker, alltid är jättemycket folk. Det hade jag förra lördagen också. Då tappade vi 55 procent mot samma lördag i fjol. Ändå rapporterade människor att ”det var jättemycket folk”. Vad ska jag säga? Jag vet att vi gör allting vi kan.

På frågan vilka åtgärder Gekås tagit till för att minimera smittorisken förutom att ta in färre kunder på samma gång svarar Boris Lennerhov att man satt upp plexiglas i kassorna, ökat avståndet mellan borden i restaurangen och har handsprit tillgängligt.

”Folk måste ta eget ansvar”

I högtalarna påminns dessutom kunderna var tionde minut om att de ska hålla just avstånd.

– Det blir ju lite underligt om man nu trodde att man skulle vara själv när man kom. Det är vårt eget beslut att halvera antalet insläppta och vi har bara varannan kassa öppen för att skapa mellanrum och luft. Det innebär att vi bara kan sälja för hälften och därför blir det lite självreglerande. Men folk måste ta sitt eget ansvar, säger Boris Lennerhov, och fortsätter:

– Jag kan se människor komma och slänga armen över axeln på mig och vilja ta en selfie. Det är klart jag undrar hur det står till i pannan då. Då blir jag riktigt sur, för det är oansvarigt både mot sig själv och mot mig. Det är rätt osmart.

Vd Boris Lennerhov menar att folk fortfarande försöker ta selfies med honom. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Vems är det moraliska ansvaret för att ingen ska bli sjuk? Ditt eller kundernas?

– Jag har det moraliska ansvaret att vi vidtar alla säkerhetsåtgärder vi kan. När det är 3 700 kunder går jag och säkerhetschefen runt och kollar hur det ser ut. Är det folktomt? Nej, det var det inte. Då sa vi att vi håller denna gränsen. Sedan är det varje individs ansvar att själv fatta beslutet om man ska vara hos oss.

Ingen personal har smittats

Precis som Sandra Jaconelli konstaterar Boris Lennerhov att det finns kunder som är i riskgruppen för att smitta för coronaviruset som besöker det gula varuhuset i de halländska skogarna.

– Vilket jag tycker är jättekonstigt. Det är för deras egen skull.

Har ni personal som smittats av coronaviruset?

– Ingen av våra 1 200 anställda har konstaterats smittad av coronaviruset. Nu har det gått två månader, så vi kan inte ha misskött oss så kopiöst. Skulle det ploppa upp att en fyra-fem av mina medarbetare har symtom och blir sjuka när de jobbar får vi stänga varuhuset samma dag. Det är också mitt ansvar: Att inte ta någon som helst risk.

Hur ser du på kritiken som riktas mot er, att det varit trängsel inne i varuhuset?

– Jag tänker så här: Vi människor är väldigt olika och en del människor är konstant oroliga för allting. När man kommer i en sådan här kris syns det väldigt väl vilka som är bra ledare. Vem behåller lugnet och är konsekvent i stället för att stissa omkring och gör alla andra nervösa? Det är samma med kunderna: En del kommer in med munskydd och handskar, men en del är riskgrupp och har överhuvudtaget ingen förebyggande åtgärd.

– De nervösa hörs mest. Och jag ställer mig frågan: Om man är den typen – varför beger man sig då till Gekås? Då är det bättre att stanna hemma, om man är orolig.

