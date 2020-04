Larmet om olyckan kom vid 16-tiden.

Polisen skriver på sin hemsida att bilen i riktning mot Göteborg kört av vägen och in i en stolpe.

Endast en person befann sig i fordonet. Denne har förts till sjukhus med ambulans.

Personen klagade då på ryggsmärtor, uppger polisen.

Vägen var vid 16.30-tiden öppen för trafik igen.

– Det var bara avstängd under en kort stund när personen lastades in i ambulasen, säger Per Fägersten, inre befäl vid räddningstjänsten Södra Älvsborg.