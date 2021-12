Bil voltade ut på åker – två förda till sjukhus

En personbil voltade ut på en åker efter att ha kört av länsväg 181 utanför Falköping under natten mot söndag. Räddningstjänsten fick in larmet om singelolyckan vid 01-tiden under natten.

– Det är en personbil som ligger på taket och vi är på plats där tillsammans med ambulans, säger Anders Wennergren, polisens vakthavande befäl i Väst, till GP.

Två personer fördes till sjukhus, en av dem med ambulanshelikopter, med oklart skadeläge.

Vägen spärrades av i två timmar under räddningsarbetet enligt Falköpings Tidning.