Beslutet: Hundraårig hamnkran blir till skrot

I slutet av 2015 kunde TV-profilen Ingvar Oldsberg tillsammans med tre storföretag med anknytning till Göteborg rädda flera av de stora hamnkranarna som minner om stadens gamla varvsindustri.

Under betydligt mindre uppmärksammade former beslutade Kulturnämnden i Göteborg under måndagen att göra sig av med den gamla hamnkranen vid Maritiman.

Kranen, som ursprungligen var placerad på Gullbergskajen, togs i bruk 1913 och kommer nu bli skrot. Och snabbt ska det gå.

Redan i höst kan kranen monteras ner.

– Förslaget till nämnden var att den ska avyttras för skrotning, säger Britta Söderqvist, sektorchef för museiverksamheten vid Kulturförvaltningen.

Orsaken till det snabba agerandet är att Park- och naturförvaltningen i Göteborg under nästa år ska renovera kajen vid Maritiman.

Till dess behöver den gamla kranen tas bort.

Striden om Göteborgs hamninlopps kranar har pågått i flera år. Foto: HENRIK JANSSON

Oklart vem som äger kranen

Samtidigt är det något oklart vem som faktiskt äger kranen.

Klart är att kommunen tog över kranen tillsammans med ett större antal kranar som Göteborgs hamn ville göra sig av med 1977.

Men sedan har inte Kulturförvaltningen, trots omfattande arkivsökningar, kunnat klarlägga helt vad som skett i ägarfrågan. Sjöfartsmuseet Akvariet verkar dock ha haft del i ägandet och reparerade även kranen på 80-talet. Samtidigt finns den inte inskriven som ett föremål i museets samlingar.

Och museets inflytande över kranen verkar också ha varit begränsat konstaterar tjänstemännen:

”Vid något tillfälle, före 1995, flyttades kranarna av kommunen utan Sjöfartsmuseet Akvariets vetskap till Lundbyhamnen/Frihamnen. Sannolikt i samband med byggnationen av Göteborgsoperan”.

Där finns kranen nu.

”Definierar Göteborg väldigt tydligt”

Frågan om det skulle gå att flytta kranen från kajen under renoveringen nästa år, för att sedan föra tillbaka den, har diskuterats. Men det har ansetts för dyrt samtidigt som kranen är i stort behov av renovering.

En renovering som ingen varit villig att betala för. Inte minst då ägarfrågan är oklar.

”Kranens nuvarande skick bedöms vara dåligt och i stort behov av renovering och är inte säker i förhållande till arbetsmiljö-, hälsorisker eller allmänhetens säkerhet.”

– Det är ju en kostnadsfråga, en underhållsfråga och vi tror ju att vi kan berätta hamnens historia utan kranen, säger Britta Söderqvist vid Kulturförvaltningen.

För några år var det den stora krandiskussionen om de större kranarna, men det här verkar ha skett mer i tysthet?

– De kranarna hör ju mer till Göteborgs skyline. De definierar Göteborg väldigt tydligt. Det här är en mindre sort men jag vet att det finns många som är kranintresserade och vi var osäkra på om det här skulle väcka uppmärksamhet eller inte.

Om det var någon nu som trädde fram och sa att denne ville köpa den, skulle det vara möjligt?

– Nej, nu är beslutet fattat. Det bedömer jag inte som möjligt.

Kostnaden för nedmontering, transport och skrotning beräknas nu uppgå till 150 000 kronor.

SE MER:

Ingvar Oldsberg förde en kamp för kranarna 2015.

LÄS MER: Bilder av krisen blir museiföremål