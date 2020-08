Under måndagen väntas nordliga vindar med kallare luft tillfälligt dra in över Västsverige.

– Men det är samtidigt torr luft. Måndagen bjuder på riktigt soligt väder, men trots det blir det bara upp emot 17-18 grader. Lite kyligt ändå, säger Per Holmberg, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

Det väntas bli soligt i veckan. Foto: PATRIK C ÖSTERBERG / IBL

”En riktigt solig vecka”

Men sedan blir vindarna alltmer svaga och temperaturerna höjs.

– Det ser ut att bli en riktigt solig vecka. Det kan dyka upp lite stackmoln, framför allt på eftermiddagarna, men det kommer vara väldigt soligt under morgon, eftermiddag och kväll. Det kan bli 20-21 grader under onsdagen, säger Per Holmberg.

Så sommaren är inte över i Västsverige?

– Nej, 20 grader och sol räcker för mig för att få lite sommarfeeling. Men det är ganska normala temperaturer för september, kanske lite varmare än normalt, men inget som sticker ut, säger han.

Per Holmberg, meteorolog vid Storm. Foto: Expressen TV

Ett hack längre fram i veckan, framåt torsdag och fredag, blir vädret mer ostabilt då det slår om och ett område med regnskurar passerar Västsverige.

Ostadigt i helgen

Det väntas sedan fortsätta även över helgen.

– Helgen är lite intetsägande, men det ser ut att vara åt det ostadiga hållet med lite skurar. Det är inget stort, massivt lågtrycksområde med regn, utan mer av typen att det blir lite skurar under eftermiddagarna, säger Per Holmberg.

