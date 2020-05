Det var under valborgsmässafton som miljöförvaltningen besökte flera krogar och restauranger i Göteborg för att se över trängseln med anledning av coronapandemin.

Dagen efter kom de med sitt beslut.

Hojji Mastanis restaurang Linnéterassen bedömdes ha ”extremt mycket trängsel” och underlaget från inspektionen skickades vidare till smittskyddet i Västra Götaland.

– Jag kan förstå varför vi fick stänga ner, men samtidigt ser det ut så här på alla krogar. Det är inte bara vi som har det här problemet. Miljöförvaltningen måste förstå att det är svårt att hantera berusade människor och få dem att följa direktiven. Jag hade bara önskat att vi fick chansen att åtgärda problemen först, har Hojji Mastani tidigare sagt till GT.

Får öppna igen

Hojji Mastani överklagade beslutet och under helgen vidtog krogen flera åtgärder inför en ny granskning under måndagen. Under sen eftermiddag samma dag kom beslutet.

– Vi kan öppna igen för vi har åtgärdat de brister som de ansåg att vi hade. Från och med nu under måndag eftermiddag, säger Hojji Mastani.

Personalen spenderade många timmar under helgen med att åtgärda problemet.

– Vi har tagit bort bord, satt upp plexiglas mellan borden och markerat golv. Vi har även handsprit vid baren och har bordsservering. Det känns bra och vi fick möjligheten att öppna ganska snabbt, säger Hojji Mastani.

Angelica Winter är avdelningschef för livsmedelskontroll på miljöförvaltningen. Foto: Göteborgs stad

Gjorde uppföljning

Angelica Winter är avdelningschef för livsmedelskontroll på miljöförvaltningen. Hon berättar varför Linnéterassen får öppna igen.

– Han fick beslut om stängning den 1 maj och sedan vidtog han åtgärder på sin verksamhet utifrån de brister som vi hade sett och noterat. Under måndagen gjorde vi ett uppföljandebesök utifrån att vi fått klartecken från smittskydd att det var dags. Efter det fattade smittskyddet beslut att han fick öppna igen och att det var tillräckligt åtgärdat, säger hon.

