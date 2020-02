Islamiska staten, IS, eller Daesh, är en terrorstämplad sunniextremistisk rörelse. Den har sina rötter i en liten grupp bildad av jordaniern Abu Musab al Zarqawi i Afghanistan runt år 2000. Zarqawi flydde sedan till Irak. När kriget i Syrien började efter omfattande demonstrationer 2011 gav sig rörelsen in i landet. I början av 2014 tog IS kontroll över al-Falluja i Irak och Raqqa i Syrien. Senare samma år föll Iraks näst största stad Mosul i IS händer. IS utropade ett kalifat och den dåvarande ledaren Abu Bakr al-Baghdadi utsågs till kalif. Baghdadi dödades i en USA-ledd insats i Syrien förra året. Som mest sträckte sig kalifatet från västra Syrien till östra Irak.

IS har gjort sig ökända för terrorhandlingar och extrema grymheter som att knuffa homosexuella från tak, ta yazidier som sexslavar, halshugga journalister och bränna fångar i bur levande.

IS har tillbakakämpats militärt och deras sista fästen i syriska Hajin och Baghouz föll förra våren.

Säpo bedömer att ungefär 300 personer med koppling till Sverige har rest till Syrien och Irak sedan 2012. Cirka 50 har dödats och 150 återvänt.

Nationellt centrum för terrorhotbedömning, NCT, bedömer att terrorhotet från islamistiska terrorister ligger kvar på en förhöjd nivå i Sverige. NCT består av personal från Säpo, Försvarets radioanstalt, FRA, och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must.

Källor: TT, Säpo och NCT.