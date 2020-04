Brevet postas den 9 december 2019 och inleds med dessa ord.

”Genom denna skrivelse vill vi förmedla att vi under rådande förhållanden, med mycket hög arbetsbelastning, inte kan garantera barns skydd eller rättssäkerhet”.

Avsändare är tre socialsekreterare i Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning med ansvar för Bergsjön, Kortedala, Utby och Gamlestaden.

Mottagare är ansvariga politiker och chefer.

I brevet berättas att socialtjänsten sedan sommaren 2019 haft en hög arbetsbelastning som lett till att barn i området inte längre kan räkna med det skydd som de har rätt till.

En av de drabbade är en femårig flicka.

Den 17 oktober 2019 fick socialtjänsten ett larm om flickan, som hade stora utslag och svullnader på kroppen. Hon kom sällan till förskolan och hade smutsiga och tunna kläder i kylan. Det framkom också att hon ”på grund av kariesangrepp hade fått operera ut flera tänder”. Anmälan skedde i samband med att föräldrarna, som beskrivs som ”aggressiva”, försökte ge order till förskolan om att flickan endast skulle äta ”bröd och vatten”. Därefter hade flickan inte synts till på länge och ingen visste vad som pågick inom hemmets väggar.

Inga åtgärder

Men några kraftfulla åtgärder blev det inte.

Den 9 december, nästan två månader efter anmälan, hade socialtjänsten fortfarande inte ansett sig ha tid att träffa flickan och sätta in eventuella skyddsåtgärder.

Med hänvisning till hög arbetsbelastning, enligt de avvikelserapporter som GT tagit del av, har totalt 48 liknande barnfall lagts på hög.

Detta trots att fallen har bedömts som ”mycket allvarliga” och ”omfattande”.

Bakgrundsrapporterna om fallen är dyster läsning.

Det handlar bland annat om en familj med tre små barn. Mamman har omfattande psykisk ohälsa och har dokumenterade misshandelsskador efter pappans våld. Han uppges vara kriminellt belastad och har två gånger på en psykiatrisk mottagning hotat att ”tända på hela familjen”.

Inte heller här sätts några åtgärder in.

En och en halv månad efter att dessa missförhållanden anmälts hade socialtjänsten fortfarande inte varit och träffat familjen.

Bland de fall som lagts åt sidan finns också barn med ”allvarlig risk för dödligt våld så som strypgrepp” och spädbarn som lever hos aktiva missbrukare. Ytterligare ett fall är ett förskolebarn som hade ett skärsår på halsen och berättade om hur denne blivit ”knivad” av pappan.

Också det fallet lades på hög.

Tre socialsekreterare i Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning med ansvar för Bergsjön, Kortedala, Utby och Gamlestaden skickade en alarmerande skrivelse. Foto: Lovisa Waldeck

Vapen och droger hemma

Liksom fallet med ett barn som bevittnade våld mot mamman, föräldrar som erkänner barnmisshandel och barn som hotat att döda sig själva med kniv. Vidare fall med vapen och droger i hemmet, barn som lever isolerat och oskyddat med en ensam våldsam förälder, funktionsnedsatta barn som bor hos psykiskt sjuka föräldrar, föräldrar med utvecklingsstörning och fall med hederskultur som på olika sätt drabbat barnen.

Det finns bland fallen också barn som av okända skäl inte varit i skolan på en hel termin och återkommande allvarliga brister som rör hygien och kläder.

I inget av dessa fall skedde omedelbara åtgärder utan ärendena blev liggande i veckor eller månader.

Tre socialsekreterare skriver i det alarmerande brevet till sina chefer även att de sett sig tvingande att låta barn som riskerar att bli utsatta gå hem och motvilligt släppa fallen.

”Vi ser en påtaglig risk att vi inte klarar att följa lagen vad det gäller att säkerställa barns skydd.”

Missförhållandena ledde fram till att kommunen förra veckan anmälde sig själva.

”Situationen på enheten är mycket allvarlig, där barn med all sannolikhet farit illa under längre tid”, skriver kommunen i anmälan.

Uppgifterna ska nu utredas av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Chefen: ”Körde ihop sig”

Områdeschefen för stöd och försörjning i Östra Göteborg, Bjarne Öhman, säger att bristerna gäller en begränsad period och att man nu arbetat ikapp.

– Det var en enorm anhopning av anmälningar som kom in under den perioden plus att det var tunt med personal.

– Det här var ett tillfälle när det körde ihop sig och det är allvarligt så klart.

Orsaken till att antalet anmälningar ökade under en period säger han sig inte veta. Det har ingen koppling till den pågående coronasituationen eftersom problemen var koncentrerade till hösten och vintern. Han menar också att de nu är förberedda för om samma situation skulle uppstå igen.

– Fördelen hos oss är att vi är en stor organisation som har möjlighet att förstärka från andra enheter. Så på det sättet har vi tagit höjd för att det inte ska inträffa igen.

Hur har det gått för barnen?

– Såvitt jag vet finns det inget av de här barnen som råkat illa ut utifrån att vi inte ingrep i utredningar i tid. Såvitt jag vet.

Barnens larm – fem av fallen • ”BRÖD OCH VATTEN” Förskolan larmar om en flicka. Föräldrarna har uppmanat förskolan att endast ge henne ”bröd och vatten”. Hon är trött, har stora svullnader på kroppen och bär smutsiga och tunna kläder i kylan. På grund av kariesangrepp har hon fått operera ut flera tänder. Föräldrarna beskrivs som ”aggressiva”. Anmälan kom in den 17 oktober 2019. Tre månader senare hade socialtjänsten fortfarande inte träffat flickan, enligt socialtjänstens avvikelserapport. • HOTADE ELDA UPP BARNEN Pappan är enligt anmälan kriminell och misshandlar mamman. Vid två tillfällen har han på en psykiatrimottagning hotat att ”tända på hela familjen”. Mamman har en omfattande psykisk och fysisk ohälsa som gör att hon inte ens kan gå på toaletten på egen hand. Tillsammans har de tre små barn. Orosanmälan om barnen kom in den 22 oktober sedan pappan häktats för brott. En och en halv månad senare hade socialtjänsten fortfarande inte träffat barnen. • ”KNIVAD” AV PAPPAN Den 19 december 2019 kommer en anmälan från en förskola om att ett barn flera gånger blivit slagen i hemmet. Barnet berättar att denne blivit ”knivad” av pappan och har ett skärsår på halsen. Misshandeln ska ha skett ”många gånger”, berättar barnet i samtal på förskolan. Den 15 januari, en månad senare, har fortfarande inget samtal skett med barnet och ingen bedömning av barnets skyddsbehov har gjorts, enligt en avvikelserapport. • VÅLD MOT BARNETS HUVUD Den femte december får socialtjänsten en anmälan om att både mamman och pappan regelbundet misshandlar ett barn, bland annat genom hårt våld mot huvudet. Larmet kommer sedan barnet minst två gånger berättat detta för skolpersonal. ”Pappa slår jämt”, säger barnet. Ett inledande samtal görs innan ärendet läggs på hög på grund av hög arbetsbelastning. Inga samtal eller bedömning av skyddsbehov görs under minst en månad. • VAPEN OCH DROGER HEMMA Den 23 december larmar en mamma via en annan avdelning på socialtjänsten. Hon berättar att barnet lever under omständigheter där hon utsätts för ”psykiskt, verbalt och ekonomiskt våld”. I hemmet finns både vapen och droger. Mamman söker hjälp för att kunna lämna pappan. Runt en månad senare rapporterar en socialsekreterare att ärendet blivit liggande och inga åtgärder har gjorts. Visa mer Visa mindre

