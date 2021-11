Barn- och tvångsarbetare på lågprisvaruhusens fabriker

Om hur några svenska handelsmän upptäcker de billiga fabrikerna i Kina och helt utan kontroll av arbetarnas villkor börjar bygga upp dagens miljardindustri.

Den ståtliga herrgården heter Stora Ek och bär Julas rödvita färger.

Det är en anrik egendom utanför Mariestad som förkroppsligar lågprisjättens framgångar.

2014 köptes herrgården och omgivningarna av den nuvarande ägaren – 58-årige Karl-Johan Blank – sedan hans varuhuskedja redan 2005 börjat generera miljardintäkter.

Prislappen: 237 miljoner kronor.

Julaägaren har också under åren unnat sig aktieutdelningar och inkomster för miljardbelopp, ytterligare en herrgård för 38 miljoner kronor och några bilar i miljonklassen.

Varifrån kommer miljarderna?

Svaret finns runt 840 mil bort från den rödvita herrgården på Västgötaslätten.

Karl-Johan Blanks herrgård utanför Mariestad. Foto: HENRIK JANSSON

Karl-Johan Blanks herrgård i Lerdala utanför Skövde. Foto: HENRIK JANSSON

I staden Guangzhou i det kinesiska pärflodsdeltat har Jula sitt kinesiska inköpskontor. Runtomkring, men även på andra håll i landet, finns fabrikerna bakom varorna hos Jula och andra svenska lågprisvaruhus.

Här finns låglönearbetarna som jobbar under förhållanden som vore fullständigt otänkbara i Sverige.

Arbetare som – för ofta mycket låga löner, ett par tior i timmen – hanterar livsfarliga kemikalier och riskerar att kastas ut om de klagar.

Och här finns också både barn- och tvångsarbetare.

Vi ska återkomma till det.

GT/Expressen har granskat Sveriges sju största lågpriskedjor och deras fabriker i Kina.

Jula, Rusta, ÖoB, Clas Ohlson, Biltema, Dollarstore och Gekås.

Flera av lågprisjättarna har redovisat rekordvinster under pandemin. Foto: HENRIK JANSSON

Det är en berättelse bakom de billiga prylar som fyller de svenska lågprisbolagens dignande hyllor.

En berättelse om villkoren på de kinesiska fabrikerna – och miljarderna i ägarnas fickor.

Under inledningen av 2000-talet började uppgifter om slaveri i Kina uppmärksammas, vilket mynnade ut i vad som blev känt som den kinesiska slavskandalen.

Kidnappade åttaåringar och utvecklingsstörda hade piskats och hållits som slavar på fabriker.

Undernärda, brännskadade och traumatiserade hittades barnen bland tegelbrukens brinnande ugnar i provinserna Henan och Shanxi i centrala Kina.

Provinsen Shanxi i Kina har förknippats med avslöjanden om barnarbete. Här en bild på arbetande barn i Shanxi från 2008 i staden Linfen, som är en av världens mest förorenade städer. Foto: LEIF R JANSSON/TT

Men världen tycktes inte lyssna.

Trots varningssignalerna växte Kina under samma år fram till att bli världens största industriland och känt som ”hela världens fabrik”.

Samtidigt, i Sverige, hade ett antal köpmän – en del redan på 1970- och 80-talet -upptäckt de låga inköpspriserna och börjat göra återkommande resor till Kina.

De satte oftast inte sin fot på fabrikerna

Parallellt med Kinas framväxt som stark industrination växte plånböckerna hos ägarna till de svenska lågpriskedjorna. Men medan grunden lades till dagens miljardinkomster gjordes få, om ens någon, kontroll av arbetsvillkoren hos de billiga fabriker som anlitades.

För Jula, lågprisjätten från Skara, dröjde det till 2012 – 33 år efter bolagets grundande – innan man började göra rutinmässiga kontroller av sina fabriker.

Julas ägare Karl-Johan Blank och vd:n Joachim Frykberg. Foto: JULA

2012 steg en inspektör anlitad av Jula för första gången in på en planerad rutinkontroll i en fabrik, enligt våra uppgifter.

Men redan då hade familjeföretaget lagt grunden till både personliga jätteförmögenheter och det lågprisimperium som finns i dag.

– Knappt ingen från Jula hade tidigare satt sin fot på fabrikerna, säger en person med insyn i Julas inköp, säger en person med insyn i Julas inköp.

Ägaren Lars-Göran Blank, avliden 2014, tillsammans med nuvarande ägaren och sonen Karl-Johan Blank förde under samma tid – via aktieutdelningar – över enorma summor från Julas vinster till familjebolaget Jula Holding.

Lars-Göran Blank. Foto: THOMAS KÜHNEL

Aktieutdelningarna till Jula Holding uppgick under åren 2003-2012 till 945 miljoner kronor och ägarna – far och son – tog sen aktieutdelningar privat från bolaget på sammanlagt 420 miljoner kronor.

Allt helt utan kontroll av villkoren hos de billiga fabriker som låg bakom miljardförmögenheten.

En person på central position inom Jula berättar:

– Det var så det gick till på den tiden, det gäller inte bara Jula utan alla stora svenska bolag med liknande verksamhet. Man besökte inte fabrikerna överhuvudtaget utan man fick kontakt med dem på olika mässor och skrev kontrakt.

– Det enda vi egentligen visste och kanske förstod var att arbetarna hade väldigt långa arbetsdagar. Men det var inget vi reflekterade närmare över då utan det var väl först när det blev uppmärksammat av olika organisationer som det där ändrades.

Till Julas enorma lager i Skara kommer produkterna från Kina. Foto: HENRIK JANSSON

Det handlar inte minst om människorättsorganisationen Swedwatch rapport från 2012 som visade att Jula och Biltema var sämst i klassen av lågprisjättarna när det gäller kontroll av fabrikerna. Organisationen besökte företagens fabriker och fann ”olagligt hög arbetstider” och ”farlig arbetsmiljöer”.

När ”hållbarhetsarbetet” sedan sakteligen drogs i gång på Jula 2012 besöktes dock inte alla fabriker. Enligt en intern redovisning besöktes detta år bara runt 60 procent av fabrikerna. Och det dröjde ytterligare några år, till 2017, innan varuhuskedjan från Skara började ta fram etiska riktlinjer. Först då offentliggjordes de hållbarhetsredovisningar som några av företagen numera redovisar.

”Vi kan, tillsammans med våra kunder, göra världen lite mer hållbar”, skrev Karl-Johan Blank i den redovisningen.

”Vi skall vara ett ansvarstagande företag”.

I dag omsätter Jula inte bara miljardbelopp - även vinsterna har passerat miljardvallen.

Nu senast för 2020 - mitt under pandemin - redovisde koncernen en vinst, efter finansnetto, på nästan 1,3 miljarder kronor.

Men hur gick det med ”ansvarstagandet”?

En redovisning från Jula för 2020, kring 323 av företagets leverantörer i främst Kina, visar att man i dag själva dömer ut majoriteten av sina leverantörer.

Endast 17 procent av de egna fabrikerna bedöms som ”bra” och placeras i kategorin ”good”.

Resten, det vill säga 83 procent, anses vara problematiska på olika sätt. De placeras i kategorier som kallas ”moderate risk”, ”high risk” och ”critical”.

Så mycket som en tredjedel av Julas leverantörer i Kina finns inom det som bedöms som ”high risk”.

Andelen i den värsta kategorin, ”critical”, var förra året nere på en procent, men har under de senaste åren varit uppe på hela åtta procent av alla kontrollerade fabriker. Företaget uppger, vilket vi ska återkomma till, att kategorin ”critical” bland annat kan handla om upptäckt barnarbete.

Jula redovisade nyligen sin bästa vinst någonsin, trots pandemin. Foto: HENRIK JANSSON

Vår granskning visar också att en av Julas leverantörer i Kina har haft ett dokumenterat samarbete med en avdelning inom Kommunistpartiet som ansvarar för tvångsförflyttningar av den i Kina utsatta folkgruppen uigurer. Det är dock oklart om tvångsarbetare har placerats på företaget. Jula förnekar också i ett mejlsvar att man känner till några fall av tvångsarbete med uigurer på sina fabriker.

Joachim Frykberg, vd, Jula. Foto: Pressbild / Jula

Jula har svarat på frågor på mejl men när vi ber om en intervju med ägaren Karl-Johan Blank eller vd:n Joachim Frykberg blir svaret nej.

– Jag avstår gärna. Jag har andra saker som ligger framför mig som jag liksom skulle vilja prioritera, säger Frykberg.

Men enligt era egna uppgifter finns det en risk med 83 procent av era leverantörer i Kina. Varför fortsätter ni då?

– Så som vi jobbar med våra leverantörer handlar ju mycket om att säkerställa att det finns bra möjligheter och förutsättningar att producera. Sen att vara med där och kunna göra en förändring är ju positivt, med det bidraget som vi kan göra, och se till att det kan bli en säkrare arbetsplats. Det tycker vi är positivt.

När vi upprepar frågan om riskerna med 83 procent av leverantörerna vill han inte prata mer om saken.

Samtalet avslutas.

Om svenska varuhuskedjorna som kan kopplas till fabriker med barnarbetare och tvångsarbetare från en utsatt folkgrupp.

I området Xinjiang, i västra Kina, lever uigurerna.

Kina har fått hård internationell kritik för sin behandling av den muslimska minoritetsgruppen. Under de senaste åren har det kommit ett flertal rapporter som handlat om att uigurerna blivit inlåsta i fångläger för ”omskolning” och skickats ut för tvångsarbete hos kinesiska företag. Fabriker som enligt en australiensk rapport från förra året anlitats av bland annat svenska H&M och Electrolux.

– Jag blev chockad när jag förstod att svenska företag var involverade i detta, säger svensk-uiguren Nijat Turghun.

Han flydde från Xinjiang till Sverige 2004, men flera av hans släktingar finns kvar i området. Bland annat hans pappa som satt i omskolningsläger i 20 månader från mitten av 2017.

Det finns större värden än pengar

Han har ett tydligt budskap till alla svenska företag som på olika sätt använder sig av uiguriska slavarbetare:

– Ni drar nytta av uiguriskt slavarbete. Pengarna väger mer än uigurernas liv. Jag har inte ord för att beskriva den handeln. Jag kan bara uppmana dem om att inte stå på fel sida av historien. Det finns större värden än pengar.

Vår granskning visar nu att även den svenska lågprisjätten Rusta har haft fabriker i det internationellt omdebatterade området Xinjiang där uigurerna utnyttjas.

GT/Expressen granskar Sveriges sju största lågprisjättar och deras leverantörer i Kina. Varuhusen gör rekordvinster men bakom fasaden om ”socialt ansvar” hittar vi larmen om barnarbete, tvångsarbete, usla löner och problem med hälsa och säkerhet.

Nyligen avslöjades drönarbilder som uppges visa uigurer som hålls som fångar i Kina. Foto: YOUTUBE

På en kinesisk hemsida för ett tillverkningsföretag hittar vi uppgifter om att bolaget har eller haft Rusta som kund. Företaget visar sig samarbeta med andra företag med verksamhet i Xinjiang-området, där uigurerna förtrycks.

När vi sedan frågar Rusta om deras eventuella kopplingar till tvångsarbete i området kommer svaret: Rusta bekräftar att de haft samarbete med tre fabriker i området.

Avtalen ska dock ha brutits sedan de blivit uppmärksammade om ”människorättsproblem” i området.

Ett fångläger i Xinjiang i Kina där folkgruppen uigurer förtrycks, enligt flera människorättsorganisationer. Foto: NG HAN GUAN / AP TT NYHETSBYRÅN

Rusta uppger i ett skriftligt svar till oss:

”I maj förra året uppmärksammade vår samarbetspartner Better Cotton Initiative (BCI), oss på människorättsproblem i Xinjiangregionen. Tre av våra leverantörer hade vid den tidpunkten underleverantörer av bomull från Xinjiangregionen. I dialog med BCI om situationen i området så beslutade vi då, tillsammans med våra leverantörer, att stoppa alla inköp av bomull från Xinjiang. Nu odlas bomullen till dessa leverantörer i Shandong-och Hebeiregionerna i stället”.

Som tidigare nämnts har vår granskning också visat en koppling mellan en av Julas fabriker och en avdelning inom Kommunistpartiet som hanterar tvångsförflyttningar av uigurer till fabriker runtom i landet.

Samtliga övriga sex lågprisbolag, de som svarat på våra frågor, uppger att de inte känner till något om kopplingar till tvångsarbete i Xinjiang.

Men det finns också andra, minst lika allvarliga, problem på fabrikerna som anlitas av de svenska lågprisbolagen.

Det har gått över ett decennium sedan de stora slavskandalerna i Kina.

Avslöjandena, ofta om barnarbete, väckte stor debatt och under de följande åren kom rapporter om hur minderåriga arbetare ökat i Kina.

Sedan dog frågan ut.

Kinesiska myndigheter sade sig ha tagit krafttag i frågan, men enligt flera rapporter förekommer det fortfarande att barn tvingas in i arbete under perioder av hög orderingång när arbetskraften inte räckt till.

Vår granskning visar nu att minst tre av de svenska lågprisjättarna fått olika former av larm om barnarbetare på sina fabriker.

Rusta har anlitat ett företag i östra Kina som haft barnarbetare. Foto: HENRIK JANSSON

RUSTA

På våra frågor uppger Rusta att de har anlitat ett företag i Zhejiang-provinsen, i östra Kina, som gör utomhusmöbler och som haft barnarbetare. Företaget uppger också att de vid en ”fabriksutvärdering” upptäckte ”två minderåriga arbetare i produktionen”. Avtalet med fabriken ska ha sagts upp efter upptäckten.

Clas Ohlson har upptäckt barn och tvångsarbetare i fabriker som de kontrollerat. Foto: HENRIK JANSSON

CLAS OHLSON

Företaget har i revisioner upptäckt både barn och tvångsarbetare i fabriker som de kontrollerat. En internrevision visar flera fall av upptäckt ”barnarbete”, ”minderåriga” och ”tvångsarbete”. Ett stapeldiagram, som företaget inte närmare vill redogöra för, visar minderårig arbetskraft hos mellan tre och fyra procent av de fabriker som kontrollerades i en rapport för 2020. I mejl skriver företaget att det handlar om ett fåtal upptäckta fall av barnarbete ”som påträffats i samband med så kallad pre-audit varvid samarbete aldrig inleddes”.

En förhållandevis stor andel av Julas fabriker har placerats in i kategorin ”critical”. Foto: HENRIK JANSSON

JULA

Julas egna kontroller av fabrikerna, enligt en revisionsrapport, har under de senaste åren konstaterat att en förhållandevis stor andel av fabrikerna placeras i en kategori som kallas ”critical”. I ett skriftligt svar anger Jula att ”critical” bland annat kan gälla barnarbete: ”Omdömet 'Critical' innebär att vi i revisionen hittat något kritiskt, d.v.s. en punkt där vi har nolltolerans, ex. gällande barnarbete el.dyl.”. Andelen fabriker i denna kategori har under de senaste åren varit så mycket som åtta procent av de kontrollerade fabrikerna. Man anger att avtalen med dessa fabriker sägs upp och skriver också i ett skriftligt svar att de sagt upp avtal med fabriker bland annat eftersom de ”inte haft möjlighet att verifiera att barnarbete inte förekommer”.

Om villkoren för arbetarna på fabrikerna med utbredda problem kring hälsa och säkerhet.

Socialförsäkringar, hälsa, säkerhet och för låga övertidsersättningar är bland de vanligaste problemen som företagen upptäcker vid kontroller på de kinesiska fabrikerna. Detta enligt sex av de sju svenska lågprisbolagen som medverkat i våra intervjuer och enkätsvar.

(Dollarstore har dock valt att inte medverka).

En arbetare på en kinesisk fabrik, med ett svenskt företag som kund, tar en tillfällig rast fortfarande sittande på arbetsplatsen. Fotografiet togs vid människorättsorganisationen Swedwatchs besök på fabriken 2012. Foto: SWEDWATCH

Clas Ohlson skriver bland annat i en färsk rapport att runt 70 procent av deras leverantörer hade problem med hälsa och säkerhet.

Det enskilt mest förekommande problemet är dock långa arbetsdagar.

Utåt sett har situationen blivit bättre och bland annat lönerna har höjts under de senaste åren.

Mats Wingborg Foto: EXPRESSEN

Mats Wingborg, författare och specialist på globala arbetsförhållanden, har en annan bild.

Han menar att situationen i skymundan kan sägas ha blivit sämre när möjligheterna att protestera har suddats ut under styret av Kinas president och ledaren för Kinas kommunistiska parti sedan 2012, Xi Jinping.

– Under de senaste tio åren har förtrycket och kontrollapparaten i Kina blivit starkare. Xi Jinping har skärpt kontrollen, säger Mats Wingborg.

– Det har skett förbättringar på de saker som är lättast att kontrollera som till exempel brandskydd, men när det gäller stress, press, obetald övertid och diskriminering är situationen en annan.

Särskilt utsatta, enligt Wingborg, är också arbetarna på just de fabriker som de svenska lågprisföretagen samarbetar med.

– De här problemen gäller främst billighetsvaror där det är en enklare produktion. Bilfabriker exempelvis har ofta bättre arbetsvillkor.

I den här typen av branscher finns de absolut sämsta arbetsvillkoren

– Därför har de här svenska företagen också ett otroligt stort ansvar, ett större ansvar än många andra.

Mats Wingborg har besökt flera fabriker i Kina, träffat många arbetare, och menar att situationen är ”bedrövlig” på många av de svenska företagens anlitade fabriker.

– I den här typen av branscher finns de absolut sämsta arbetsvillkoren.

Människorättsorganisationen Swedwatch besökte 2012 fabriker som arbetar för svenska företag. Här tillverkas solstolar åt bland annat Jula. Foto: SWEDWATCH

– Det kan vara farmiga kemikalier, arbetare som blir av med jobbet på tveksamma sätt, låga löner och ingen övertidsersättning.

– Jag har träffat arbetare som fått fingrarna avklippta i jobbet och sen får sparken ”eftersom det var ditt eget fel”.

Han tycker att företagen borde vara mer transparenta och redovisa konkret vilka leverantörer man har och vad man gör åt problemen på sina fabriker.

– De här företagen har ett tungt moraliskt ansvar.

Rusta uppger att i Kina gäller 48 timmars arbetsvecka plus maximalt 36 timmar övertid per månad. De har en egen övre gräns på maximalt 60 timmar i veckan, men medger att också det innebär ”långa arbetsdagar en enskild vecka”.

”Just arbetstiden är ett område med stor förbättringspotential, något vi fortsätter att betona i samarbetet med våra leverantörer”, skriver företaget.

På Rusta berättar man, när vi ställer frågor, också om de låga lönerna i Kina där fabriksarbetare bara tjänar 4 700 kronor per månad – motsvarande 20, 60 kronor i timmen.

De företag som svarat på våra frågor, sex av sju, uppger alla att de gör återkommande fabriksbesök men att dessa ofta är föranmälda. Det anses finnas en poäng i att företagen får förbereda sig inför inspektionerna.

Men det finns ett företag – det största av dem alla och det mest lönsamma – där det ska dröja mycket länge innan vi får svar på bara några av våra frågor.

Och där svaret ändå visar att arbetarna på deras fabriker har de allra lägsta lönerna i vår granskning.

Om en av branschens största – Biltema – vars arbetare på fabrikerna kan tjäna 18 kronor i timmen.

”Detaljhandelsjätten Biltema presenterar för första gången en strategi för hållbarhet. Den ställer stora krav på allt från tillverkare och leverantörer till varutransport och byggandet av varuhus.”

Den nionde juni i år, lite i skymundan, presenterade varuhusjätten Biltema den här nyheten i ett pressmeddelande.

Nu, 58 år efter bolagets bildande, skulle företaget införa en strategi som bland annat inkluderar arbetsvillkoren för arbetarna på fabrikerna i Kina.

Efter decenniers verksamhet i landet skulle leverantörerna, som för Biltema till stor del finns i Kina, kontrolleras och leva upp till krav om ”sociala rättigheter såsom minimilöner, maximal arbetstid och de säkerhetsstandarder som finns i landet i fråga”.

Biltema hör till de av lågprisjättarna som genom åren fått hårdast kritik när människorättsorganisationer granskat företaget. Foto: HENRIK JANSSON

Under gransnkingens gång hittar vi ett företag i Kina som i sina egen årsredovisning uppger att Biltema är ett av företagets största kunder. Det aktuella företaget har nyligen inlett omfattande verksamhet i det problematiska Xinjiang-området i västra Kina, där folkgruppen uigurer lever under förtryck. Men om Biltema fortfarande har avtal med företaget får vi inget svar på. När vi till slut får ett svar från företaget tar de avstånd från tvångsarbete, men vill samtidigt inte redovisa vilka fabriker de anlitar.

Men först – i två månader – söker vi Biltemas representanter genom otaliga mejl, sms och telefonsamtal. Vi söker företagets ledning på plats i både varuhus och på Biltema Sweden AB:s officiella kontorsadress i Göteborg.

Den pressansvarige marknadschefen Johan Gerdevåg svarar, efter flera obesvarade mejl och samtal, att han ska söka företagets representanter i Asien för eventuella svar på våra frågor.

På telefon når vi Lars Ingemar Haraldsson, styrelseordförande i Biltema Sweden, som också hänvisar till den tigande presstalespersonen Gerdevåg.

– Jag kan inte svara på hur de tänker kring detta, om de vill ligga lågt eller vad det är, men jag vet inte, säger Haraldsson.

– Jag ska kontakta honom (Gerdevåg) och se vad som kan göras.

”Made in China to Sweden”. En stor del av Biltemas produktion finns i Kina. Foto: HENRIK JANSSON

Två månader efter den första kontakten får vi ett skriftligt svar på mejl.

I svaret framgår att Biltema har 74 procent av sina asiatiska tillverkare i Kina och att man under de senaste fem åren sagt upp avtalen med 57 fabriker på grund av olika former av upptäckta brister.

De uppger sig ha en avdelning som kontrollerar fabrikerna och att dessa oftast upptäcker allt för långa arbetsdagar, otillräckliga försäkringar och bristande kontroll av underleverantörer.

Trots att man säger sig ha problem med kontrollen av hela leverantörskedjan säger man sig ändå vara säkra på att man inte haft några underleverantörer som utnyttjat den utsatta folkgruppen uigurer i området Xinjiang.

Åtminstone inte nu.

”Koncernen har för tillfället inga underleverantörer som har problem med nyttjandet av uigurer”.

På frågan om vilka löner arbetarna har, svarar Biltema att det ”varierar mellan städerna” och tar lönerna i Shanghai och Shenzhen som exempel. Där kan arbetarna, enligt Biltema, tjäna så lite som motsvarande 2 966 kronor i månaden.

Det innebär en timlön på 18 kronor och 50 öre och därmed den lägsta lönenivå vi stöter på i vår granskning av Kina-fabrikerna med svenska uppdragsgivare.

Biltema har 74 procent av sina asiatiska tillverkare i Kina. Foto: HENRIK JANSSON

Biltema hör också till de av lågprisjättarna som genom åren fått hårdast kritik när människorättsorganisationer granskat företaget.

I organisationen Swedwatch rapport från 2012 skrev man om fabrikerna som företaget samarbetar med:

”Däremot är det med viss förvåning Swedwatch upptäckt att arbetsmiljön i flera av fabrikerna är uppenbart farlig. I kombination med okunskap och dåliga hälso- och säkerhetsrutiner innebär det en uppenbar risk för arbetstagarna.”

I samband med ett fabriksbesök hos leverantörer till Biltema och Jula konstaterades:

”Arbetstiden är högre än vad lagen tillåter på samtliga fabriker och långt över tillåtet på två av leverantörerna, varav en tillverkar solstolar åt Jula och en tillverkar luftmadrasser åt Biltema.”

I Sverige har Biltemas vinster på tio år uppgått till 2,5 miljarder kronor. Men de riktigt stora vinsterna gör Biltema i sitt holländska bolag. Bara för 2020 uppgick vinsten i Biltema Holding BV till 3,3 miljarder kronor. Foto: HENRIK JANSSON

Per Grankvist är en av Sveriges främsta experter på hållbarhet och undersöker företagens arbete med samhällsansvar, som kallas CSR, Corporate Social Responsibility.

Han förvånas över att Jula och övriga företag inte är mer öppna om sina leverantörer.

Sedan han för vår räkning närmare undersökt lågprisjättarnas hållbarhetsrapporter, i den mån de finns, blir slutsatsen att företagen gör ”minimalt” på området.

– Min analys är att de inte gjort någon analys. Deras vinster och omsättningar ökar, men då ökar också deras påverkan i världen. Då borde man ha en reflektion kring det. Det ser jag ingenting av.

– När man tittar på deras rapporter och vad de gör är det svårt att få något annat intryck än att de gör minimalt på det här området.

Han tycker att hållbarhetsarbetet måste börja prioriteras hos företagen.

– Hur kan bolag som livnär sig på konsumtion inte reflektera över konsumtionens effekter i tillverkningsledet?

Det är häpnadsväckande dumt. De förstår inte sin omvärld

Sämst betyg ger Per Grankvist Biltema och Dollarstore, vars rapporter om hållbarhetsarbete bedöms som mycket bristfälliga.

– Främst Dollarstore och Biltema är skrattretande bristfälliga.

Först tidigare detta år släppte Biltema, som tidigare nämnts, en strategi för sitt hållbarhetsarbete:

– Det är häpnadsväckande dumt. De förstår inte sin omvärld, har ingen modern strategi och förstår inte kommunikation och verkligen inte hållbarhet. Strategin de kom med består av floskler och är löst hållen, säger Grankvist.

Per Grankvist är hållbarhetsexpert och kritisk till lågprisbolagens hållbarhetsrapporter, eller brister på sådana. Foto: Anna Hållams

Samtidigt under 2020 redovisade Biltema bara i Sverige en vinst, efter finansnetto, på 405 miljoner kronor – den bästa på vinsten på flera år. Och på tio år har den sammanlgada vinsten uppgått till sammanlagt 2,5 miljarder kronor.

Men detta är ändå bara en liten del av Biltemas vinst. Biltemas verkliga vinster syns i deras holländska bolag Biltema Holding BV. För 2020 gjorde bolaget en vinst, efter finansnetto, på 3,3 miljarder kronor. Men då är deras verksamhet i Danmark, Finland och Norge inräknad.

Ägare är Sten-Åke Lindholm.

Biltemas ägare Sten-Åke Lindholm. Foto: PI FRISK / SVD

På 1960-talet startade han företaget i en källarlokal i Linköping, men lever numera i Schweiz och är god för minst 15 miljarder kronor.

En uppsatt före detta Biltema-medarbetare säger att det är Lindholms resultatinriktade ande som starkt genomsyrar företaget, vilket inte alltid varit positivt för arbetarna på företagets anlitade fabriker i Kina:

– Han är en oerhört duktig affärsman. Att han är bättre än konkurrenterna och har en vinstmarginal på drygt 23 procent beror på att han inte jobbar med mellanhänder eller agenter.

– Sten-Åke har alltid tyckt att receptionister och sekreterare är onödiga kostnader och han är mer resultatinriktad än inriktad på mänskliga värden.

Tillsammans med ytterligre två personer tillhör han de största vinnarna på Kina-handeln, som alla avböjt intervjuer.

Helena Tidstrand Ek, 51, är den enskilt största ägaren till Clas Ohlson. Värdet på hennes aktier i bolaget är 715 miljoner kronor och hon har under de senaste tio åren plockat ut aktieutdelningar på 420 miljoner kronor.

Helena Tidstrand Ek är den enskilt största ägaren till Clas Ohlson. Här med maken Mats Ek. Foto: MARCUS GUSTAFSSON

Och Jula-ägaren Karl-Johan Blank i Skara, som i affärspressen uppges vara god för runt sex miljarder kronor och bland äger en Porsche, en exklus Mercedes och två herrgårdar.

Hans sammanlagda inkomster under de senaste tio åren (tjänst och kapital) har varit större än vad hans hemkommun, Skara, får in på ett år i skatteintäkter och statsbidrag.

Och hans inkomst för 2020, på sammanlagt 24,6 miljoner kronor, är drygt 64 000 procent högre än arbetarnas löner på fabrikerna i Kina.

Nijat Turghun. Foto: William Hernvall

Svensk-uiguren Nijat Turghun utanför Stockholm har reflekterat mycket över hur de billiga produkterna på våra svenska butikshyllor skapats och tycker att det svenska samhället borde vakna upp.

Några av de glänsande mobiltelefonskalen, färggranna skruvdragarna och billiga solstolarna på varuhusen kan ha gjorts av hans egna släktingar.

De som är fast i läger och som fabriksslavar i Kina.

– De offrar sitt blod och svett i fabrikerna för vårt välstånd och för företagens profit.

– Det här är en skam för oss och mänskligheten.