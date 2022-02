Balder ska renoveras – för 30 miljoner kronor.

Uppkallat efter Lisa

Johan Anders Lamberg ägde egendomen där Liseberg finns i dag. Hans fru hette Elisabeth men kallades Lisa. När han 1753 döpte marken kallade han området ”Lisas berg” – det blev senare Liseberg.

Lisebergskaninen

Första gången Lisebergskaninen – nöjesparkens egna maskot – dök upp var 1981. Innan dess fanns en rad andra maskotar. Hackspettar, ugglor och hundar, bland annat. 1983 blev kaninen officiell symbol i samband med 60-årsjubileet – i dag finns till och med ”kaninlandet” inne på området. Där trivs de allra yngsta.

140 ton bultar

När Balder invigdes 2003 hade det tagit ett och ett halvt år att bygga berg- och dalbanan. Totalt användes 190 000 löpmeter virke – och 140 ton bultar.

ÖIS-hyllning

Balder är namngiven efter Balders hage – en hästhage som tidigare låg just där attraktionen finns i dag. Just i hästhagen ska den rödblåda fotbollsklubben Örgryte IS ha bildats 1887. Därför är Balders ena tåg rött – och det andra blått. Namnet är dock taget från den fornnordiska guden Balder – son till gudarna Oden och Frigg.