Balder och Serneke bygger i Karlastaden

Det nya bolaget ska möjliggöra fortsatt utveckling av Karlastaden på Lindholmen i Göteborg. De tre nya byggnaderna kommer innehålla 450 bostadsrätter och vara mellan sju och 27 våningar höga. Även kontor och butiker kommer att rymmas.

Enligt planen ska projektet startas år 2022 och inflyttning ska kunna ske år 2024. Serneke kommer att ansvara för byggandet.

– Det här är en stor händelse i Karlastadens historia men också för mig personligen som, tillsammans med många kolleger, under lång tid har drivit planerna för stadsdelen från idéstadie till genomförande. Att vi nu fortsätter vårt samarbete med Balder för att skapa ännu fler bostäder och en ny levande del i staden känns extremt tillfredsställande, säger Ola Serneke, VD för Serneke Invest i ett pressmeddelande.

Köpte hälften av Karlatornet

Tidigare har Erik Selins Balder gått in i Sernekes projekt Karlatornet efter att projektet under en längre tid stått still. Karlatornet är ett prestigeprojekt och ska bli Nordens högsta hus. Men efter att den tänkta amerikanska medfinansiären drog sig ur flyttades det tänkta inflyttningsdatumet från år 2021 till år 2023

Nu utökar bolagen alltså samarbetet i stadsdelen ytterligare.

– Det känns väldigt glädjande att, tillsammans med Serneke, ta nästa steg mot att realisera ett av Nordens mest spännande fastighetsutvecklingsprojekt. Vi fortsätter vårt goda samarbete med Serneke och ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utvecklingen av Karlastaden, säger Erik Selin, VD för Balder, i ett pressmeddelande.

