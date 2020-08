Åskoväder drar in över Västsverige

Under lördagseftermiddagen väntas åskoväder i hela Västsverige.

Västsvenskar kan även förvänta sig kraftigt regn i samband med åskan.

– Just nu är det ett band av kraftiga skurar innehållande åska som rör sig in västerifrån. Det har också varit en hel del åska upp mot Stenungsund och Munkedal. Nu den närmaste timmen kommer det även in över Göteborg, säger Maria Augutis, meteorolog på StormGeo.

Maria Augutis är meteorolog på StormGeo. Foto: Pressbild

”Kraftiga regnskurar”

Vädret beror på en ostadig luftmassa som skapar en hög risk för åska.

– Det handlar om i stort sett hela Västra Götalands län. Det är samtidigt lokalt så det kommer inte vara åska hela tiden överallt. Det kan även vara kraftigare regn i samband med åskskurarna. Vilket man kan märka i Göteborg nu under den närmaste timmen, säger Maria Augutis.

”Solen kan titta fram”

Det ostadiga vädret förväntas fortsatta under söndagen, också.

– I morgon är det fortsatt ostadigt med svalare luft och fortsatt hög risk för åska. Det kommer vara riktigt blandväder med regn, åska och sedan kan solen titta fram ibland. Tajmingen på åskan i morgon kan börja under förmiddagen, fortsätta under eftermiddagen och avta under kvällen.

