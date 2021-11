Antonia och Victor ska tillbringa ett år på havet

I början av augusti lämnade Antonia Nilsson och Victor Broman Hovenäset norr om Kungshamn med sin segelbåt Saga, en Hallberg-Rassy 352.

Båten är inköpt för ändamålet, att ta dem en bra bit söderut mot Kanarieöarna och sedan via Medelhavet på väg tillbaka mot hemmahamnen där de räknar med att vara tillbaka om cirka ett år.

– För många som håller på med segling är det en dröm att inte behöva vända om när det börjar bli mörkt på kvällarna, utan att kunna fortsätta segla söderut och ge sig ut på äventyr. Det är något vi tänkt på i många år, säger Antonia Nilsson.

Antonia och Victor har varit ett par i tolv år och de har seglat ihop lika länge.

Har varit ute och seglat i tre månader

De kommer båda från Trollhättan men bor sedan några år i Stockholm. Båten har de på Västkusten och det är där de fram till nu har hållit till och seglat.

– Vi har mest seglat runt Kungshamn och Smögen, säger Antonia.

Nu är det alltså tre månader sedan de lämnade de välkända vattnen där hemma. När GT når dem på telefon är de i Cascais i Portugal och ska nästa dag gå in till Lissabon.

Den omtalade Biscaya-bukten som passerades på väg ner klarade de galant.

– Det finns ju några etapper man vill göra innan det blir för sent på året. Vi ville snabba oss över Biscaya-bukten. Den kan bli ganska stormig om man kommer för sent. Men det gick väldigt bra. Vi hade medvind och ganska bra väder.

Livet planeras efter vindarna

Antonia och Victor förklarar att det är vädret som regerar i en seglares värld och livet planeras efter vindarna.

– Så länge man har respekt för naturen fungerar det ändå bra. Det har varit lite blåsigt ibland så klart, och vi har legat för ankar när det blåst mycket. När det ska blåsa upp försöker vi gå in i någon marina.

Först hade de tänkt segla direkt till Medelhavet, men nu har de tänkt om och kommer troligen att först göra en tripp till Kanarieöarna.

– Just nu är det varmt här, men det kommer att bli kallare efter hand. Det lockar att komma till värmen under vintermånaderna. Vi är också sugna på att gå till Madeira. Sedan när det blir varmare seglar vi tillbaka och in i Medelhavet. Vi har alltid dröm om att segla i den grekiska övärlden.

”Den mest sociala situation jag varit med om”

Två personer på en båt, månad efter månad, är inte så ensamt och isolerat som man kan tänka sig.

– Nej, det är väldigt socialt. Var vi än kommer träffar vi andra som är på samma speciella resa. Vi lär känna många från olika länder. Hemma är alla så inbokade i sina liv. Här har man sällan några fasta planer. Alla är öppna för att umgås direkt och mycket.

– Det är den mest sociala situation jag har varit med om, konstaterar Victor.

På Instagramkontot @sailingoursaga kan familj och vänner där hemma följa den långa seglatsen. Via kontot håller de också kontakt med seglare på andra båtar.

– Så fort vi ankrar i någon vik eller går in i en hamn lär man känna de som är där. Väldigt ofta träffar vi på personer som vi tidigare träffat på andra platser vi varit på. Genom Instagramkontot vill vi också inspirera andra som är sugna på att göra en liknande resa, säger Victor.