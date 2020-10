Antalet coronafall ökar för fjärde veckan i rad

Under torsdagsförmiddagen publicerade Smittskydd Västra Götaland sin veckorapport för coronaläget i regionen. Och det är ingen munter läsning.

Under vecka 39 rapporterades 494 fall in, vilket är en ökning med 155 fall jämfört med föregående vecka. Ökningen har pågått under hela september och nu manar smittskyddsläkare Thomas Wahlberg till bättring:

– Vi är fortfarande i en pandemi och de råd som vi har gett sedan starten är lika aktuella som någonsin, hur tjatiga de än låter, säger han i ett pressmeddelande.

Störts ökning bland unga

Störst är ökningen i åldersgruppen 20–29 år, men även andra åldersgrupper visar en ökning. Många nya fall upptäcks just nu i Sjuhärad och Skaraborg, där incidensen (antal fall per 10 000 invånare) är störst i i Borås och Essunga kommun. Strömstad har en också en hög incidens jämfört med regionens andra kommuner, men takten ökar också i Göteborgsområdet.

Thomas Wahlberg understryker att det är angeläget att utvecklingen vänds, och för att lyckas med det måste alla hjälpas åt.

– Vi har sett en ökning av antalet fall under hela september. En anledning till det är att många börjat slappna av och inte följer de rekommendationer som ges. Vi måste minska smittspridningen, så att inte fler insjuknar, säger han.

Så många vårdas på sjukhus

Smittan sprids på många olika sätt, men Thomas Wahlberg nämner särskilt studentsammanhang, skolor, arbetsplatser och stora sammankomster som fester och kalas.

Han betonar vikten av att stanna hemma vid minsta symtom:

– Utsätt inte andra för risken att smittas – håll avstånd och stanna alltid hemma om du är sjuk.

Under onsdagen vårdades totalt 39 patienter för covid-19 på sjukhusen i Västra Götaland, varav tre personer vårdades på intensivvårdsavdelning