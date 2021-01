Anmärkning till tiotal butiker första dagen

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu haft sin första inspektion efter att pandemilagen trädde i kraft den 10 januari.

Föreskrifter som ansluter till den nya lagen har beslutats av Folkhälsomyndigheten. De innebär bland annat den som bedriver handel har skyldighet att beräkna maxantalet kunder som får vistas i lokalerna. Varje kund ska ha tio kvadratmeter till förfogande.

Henrik Lindahl, handläggare vid länsstyrelsen i Västra Götaland, har under fredagen varit ute med en kollega i Göteborgsområdet för att inspektera gallerior. De har besökt Mölndals galleria, Frölunda torg och Allum i Partille.

– I stort sett ser det väldigt bra ut. Butikerna och galleriorna följer sina åtaganden, säger han.

Ett tiotal butiker totalt har fått anmärkning om ”brist”.

– Det som stuckit ut är att man inte alltid kunnat se var in- och utgångarna är i butiken. Det ska vara avgränsat mellan in- och utgång. De som fått ”brist” har haft en och samma in- och utgång, säger Henrik Lindahl.

”Ska inte gå in ett helt sällskap”

Det har också noterats att kunder inte följer uppmaningen att helst bara en från familjen eller sällskapet ska gå in i butiken.

– Man ska inte komma ett helt sällskap till affären, konstaterar Henrik Lindahl.

Han berättar att han och kollegan gått runt i galleriorna och kontrollerat anslagen på butikernas rutor ut mot gågatan. Att det funnits information om begränsningarna.

Protokollen från inspektionsrudorna lämnas till staben på länsstyrelsen. De som har fått en ”brist” antecknad får en påringning från länsstyrelsen och chans att rätta till denna.

Totalt har tio handläggare från länsstyrelsen besökt olika gallerior i Västra Götaland under fredagen.

