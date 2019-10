I förra veckan kunde GT avslöja hur Maria Stenström, vd på kommunala Parkeringsbolaget i Göteborg, har varit på fjällsemester med en konsult hon varit med och anlitat för mångmiljonbelopp.

Nu kan GT avslöja nya uppgifter om en annan av Maria Stenströms anlitade konsulter.

Sedan 2015 har den amerikanska ledarskapscoachen Maria Nemeth anlitats för kurser och ”coachning” av Parkeringsbolagets vd och hennes närmaste medarbetare för drygt 1,7 miljoner kronor.

Trots att Göteborgs kommuns konsultavtal är tydligt med att Maria Nemeth, som andra konsulter, ska stå för sina egna omkostnader kan GT nu avslöja att Parkeringsbolaget gått in och betalat inrikes flygresor, hotellnätter och första klass-biljetter med tåg för den amerikanska coachen.

Även kostnaden för resor och hotellnätter för Maria Nemeths sambo, tillika assistent, har tagits av Parkeringsbolaget.

Direkt order av Maria Stenström

Upplägget strider inte bara mot kommunens avtal utan rimmar också illa med stadens resepolicy vad gäller flygresor på kortare sträckor och val av resor i första klass.

I mejlkonversationer som GT tagit del av framgår att bokningarna i flera fall skett på direkt order av Maria Stenström, som nu beskylls för att ha för täta band till konsulten.

Bland annat var Maria Stenström inbjuden av Maria Nemeths bolag Academy for coaching excellence att tillsammans presentera bolaget och dess metoder under årets Almedalen. Det var den enda formella programpunkten Maria Stenström hade under Almedalsveckan, där hon närvarade för Parkeringsbolagets räkning.

Under Almedalen höll Maria Nemeth, bolagets medgrundare Rita Saenz och Parkeringsbolagets vd ett gemensamt seminarium om Maria Nemeths metoder och bolag. Foto: Privat

Tidigare psykoanalytiker från Kalifornien

Redan i förra veckan, då Maria Stenström hade fått beskedet att en enhällig styrelse i Parkeringsbolaget arbetsbefriat henne och en hög chef inom bolaget, lyfte hon fram Maria Nemeth som en av hennes viktiga konsulter.

– Jag har uppmanat väldigt många att gå hennes öppna kurser då hon kommer till Sverige och vi är ganska många som har gått dem. Jag har haft en önskan att så många nyckelpersoner och chefer som möjligt går där, för att lära sig nya sätt att arbeta i organisationen, för att få öppenhet, mod och våga göra nya saker, säger Maria Stenström.

Den tidigare psykoanalytikern Maria Nemeth bor i Kalifornien och har uppdrag över hela världen. Enligt hennes svenska agent är hon i Sverige ett par gånger varje år för att hålla kurser och öppna föreläsningar i ”coachande förhållningssätt”.

Enligt Maria Nemeths hemsida arbetar hon ”med människor över hela världen och förvandlar tidlös visdom till praktiska färdigheter som har hjälpt tiotusentals att leva och tjäna med tydlighet, fokus, lätthet och nåd”.

– Hon är särskilt duktig på att på djupet få ledande människor att förstå vad det är som till slut gör en till en bra ledare, säger Maria Stenström.

Maria Stenström har i flera år anlitat den amerikanska konsulten Maria Nemeth för coachning av sig själv och hennes närmaste medarbetare.

Äter middagar ihop

Men att Maria Stenström skulle ha några privata band till coachen utöver att hon är värd vid hennes besök i Göteborg och att de äter planeringsmiddagar inför kurser och utbildningar för Parkeringsbolaget förnekar hon bestämt.

Hon säger att hon fick frågan om att delta på konsultbolagets punkt under Almedalen då hon ändå var på plats för Parkeringsbolagets räkning. Hon uppger också att hon deltog vid två runda bordssamtal under Almedalsveckan som inte finns upptagna i programmet.

Ett av dessa två runda bordssamtal bekräftas av Parkeringsbolaget.

– När man har jobbat länge är det självklart att man blir bekant, men det är en jäkla skillnad om man umgås privat. Det gör jag inte, har Maria Stenström tidigare kommenterat relationen till de tre konsulter, däribland Maria Nemeth, som nu utreds av stadens Whisterblowerfunktion.

Klart är att Maria Nemeth specialbehandlats av Parkeringsbolaget, då bolaget bekostat hennes omkostnader utöver kommunens upphandlade avtal.

– Det är fel gjort, det är ingen tvekan om det. Det har aldrig varit någon avsikt från oss eller henne att kostnaderna skulle belasta bolaget, säger Maria Stenström.

Maria Stenström. Foto: Parkeringsbolaget Göteborg/Pressbild

Åkte tåg i första klass

Hon säger att hon själv upptäckte felet i förra veckan.

Enligt Maria Stenström reagerade hon på att det i bolagets uppföljningsrapport fanns uppgifter om att flygresor, mot stadens resepolicy, skett för sträckor under 50 mil.

– Så fick jag höra någonting om att det var Nemeth det handlade om. Då gick jag in och kollade och sa att ”det där är ju inte rätt”. Att vi hjälper henne att boka när hon är här är en sak, men det ska vidarefaktureras, säger Maria Stenström.

Men det gäller inte bara flygresor till och från Stockholm. Parkeringsbolaget har också stått för hotellnätter för konsulten och tågresor i första klass, i de fall coachen valt tåget.

”Hon skulle uppskatta första klass biljetter från Stockholm - Göteborg - Stockholm”, skriver Maria Nemeths svenska agent i ett mejl till bolaget.

Maria Stenström: ”Det är fel gjort”

Även Maria Nemeths sambo, tillika assistents kostnader, både för resor och hotellnätter, har alltså betalats av bolaget.

– Jag har gett uppdraget i vår organisation att hjälpa till med bokningarna och sedan har jag brustit i att kontrollera att det vidarefakturerats, säger Maria Stenström.

Men mejlkonversationer som GT tagit del av visar hur Maria Stenström gett sitt medgivande till beställningar av bland annat flygresor även då hennes underställda tjänstemän påpekat att Göteborgs stads resepolicy är i vägen.

”När det gäller resor, vill vi helst boka tåg tur och retur för att inte dra på oss onödig uppmärksamhet, eftersom Göteborgs resepolicy är tydlig när det gäller flyg på korta sträckor”, skriver två administratörer till Maria Nemeths svenska agent i samband med en bokning i mars 2018.

Maria Stenström tog höjd för en eventuell framtida granskning då hon godkände flygbokningen för konsulten och hennes assistent. Foto: GT

Bokade flygbiljetter

Den svenska agenten svarar att Maria Nemeth har behov att komma till Stockholm i tid för andra uppdrag, för andra kunder, och då ger Maria Stenström klartecken att boka flygbiljetter åt Maria Nemeth och hennes kollega.

”Ok - notera orsak på beställningen vid en ev framtida granskning”, skriver hon till de två tjänstemännen som lyder ordern.

– Det är bara olyckligt skrivet, säger Maria Stenström och håller fast vid att bolaget bara skulle hjälpa konsulten att boka resor och hotell.

– Det har aldrig varit avsikten att vi skulle ta kostnaden. Jag kan ha svarat dumt och fort eller så. Det har aldrig varit avsikten att ta kostnaden.

Finns det andra konsulter som har fått den här förmånen att få hotellnätter, flygbiljetter och så vidare bekostade av Parkeringsbolaget?

– Nej, inte som jag känner till. Om man inte reser för bolagets räkning, som representerar bolaget. Men om man, som i det här fallet, reser i sin egen roll eller i sitt eget bolag så har det inte skett.

Konkurrensverket utdömde skadestånd

Och även i september 2018 tar Maria Stenström emot mejl där önskemålen om coachens flygresor diskuteras.

Maria Stenström tog in Maria Nemeth för ledarskapsträningar första gången 2015. Då skrev Maria Stenström ett avtal för en heldagsutbildning med efterföljande support och coachning för vd för 122 185 kronor exklusive moms.

I november 2017 upphandlade Maria Stenström ledarskapsutveckling för ledningsgruppen med samma konsult värt 371 500 kronor. Avtalet skrevs under av den dåvarande ordföranden i Parkeringsbolaget Jesper Jonsteg (MP), då inte samma person kan sköta upphandlingen och också godkänna avtalet.

Sedan maj 2018 tas Maria Nemeth in på kommunens centrala ramavtal för en stor konsultmäklare som sköter faktureringen. Sedan dess har bolaget fakturerats på över 1,1 miljoner kronor.

Parkeringsbolaget har utöver det fakturerats för 37 310 kronor i för flygresor, hotellnätter och tågbiljetter i första klass som rör coachen, i strid med ramavtalet. En hotellbeställning värd 4 196 kronor har bolaget efter de senaste dagarnas händelser kunnat avboka.

År 2012 avslöjade SVT Västnytt att Maria Stenström anlitat ledningsstöd för sig själv och sina närmaste i ledningsgruppen för 2,5 miljoner kronor. Då konstaterades att det fanns personliga band mellan vd och den då anlitade konsulten, som inte var Maria Nemeth, och Konkurrensverket utdömde skadestånd.

GT har varit i kontakt med Maria Nemeths agent i Sverige som fört fram en förfrågan om kontakt till Nemeth som inte besvarats.

