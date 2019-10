Vare sig Västra Götalandsregionen eller NU-sjukvården klarar målen för akutlarmen inom ambulansverksamheten.

Sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla är bland de sämsta i landet.

Trots det ville NU-sjukvården under det gångna året spara in 20 miljoner kronor – på just ambulanserna.

– Det är en direkt livsfara för befolkningen. Vi behöver inte nedskärningarna, vi behöver mer pengar, säger Maria Svensson, ambulanssjuksköterska i Munkedal.