Amanda Schnell, 26, åkte och backpackade i Asien med vänner. Det blev många stopp på vägen men en plats gjorde lite större avtryck än alla andra: Bali.

Efter resan åkte Amanda tillbaka och planen var att stanna i tre månader, nu har det gått två år.

– Jag räddade min första hund och kände att det här vill jag faktiskt göra, säger Amanda.

Det var hennes bästa kompis som också bor på Bali som introducerade henne för arbetet med gatuhundar.

– En dag hade någon dumpat sex valpar vid hennes hus nära en å. Jag hade inga planer på att adoptera en hund, men jag åkte dit för att hjälpa till. Då var det en av hundarna jag fastnade för. Hon var väldigt blyg, skygg och rädd. Så jag kände bara att jag vill ha henne, jag vill adoptera henne. Hon hade hudproblem, loppor, fästingar.

Vill starta en egen organisation

I nuläget tar Amanda emot hundarna i huset som hon hyr och alla pengar kommer från egen ficka. På somrarna åker hon hem till Borås och jobbar för att spara ihop pengar.

– Jag har ingen egen organisation just nu, men jag vill gärna starta ett ”shelter” någon dag för att ta in fler hundar än vad jag kan nu. Jag kan inte rädda så många som jag önskar. Jag tar in dem jag kan hem till mig.

Det finns många gatuhundar på Bali och i stort sett alla som Amanda stöter på har hudproblem. Många är drabbade av loppor, rabies eller fästingar. Under pandemin har problemet blivit större.

– Det är riktigt mycket. Bali är ju stängt för semestrande turister. Många västerlänningar har åkt hem och övergivit sina hundar. Valpar föds till höger och vänster. Det är väldigt mycket just nu, tyvärr.

Amandas hundar bor tillsammans med deandra hundarna hon räddat i ett hus hon hyr. Foto: Amanda Schnell / Privat

Amanda som inte skulle ha någon hund har nu fyra egna hundar. Pixie, Harry, Björn och Judith. Hon har alltid velat ha hund, men hade ingen under uppväxten hemma i Borås.

– Aldrig. Jag har alltid drömt om att ha hund men vi har inte kunnat ha det och nu får jag igen allt som jag velat i 26 år. Jag tycker det är jätteroligt och jag är lycklig över att ha möjligheten att göra det här.

