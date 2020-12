Det privatägda äldreboendet Kolla i Kungsbacka har en omfattande smittspridning, där både boende och personal visat sig sjuka i covid-19.

– Sedan smittan konstaterats, har vi haft de boende isolerade i sina lägenheter, och det kan vara en särskilt utmaning med människor med demenssjukdom, säger Gertrud Öjetoft, regionchef på Vardaga som äger boendet, på en presskonferens.

I kommunen finns just nu 14 konstaterade fall på två av kommunens elva boenden.

– Jag vill fortsätta beskriva situationen som väldigt tuff och ansträngande för boende och närstående. Det är en hög arbetsbelastning både för medarbetare och chefer, säger Lillemor Berglund Andreasson, förvaltningschef för Vård och omsorg i kommunen.

Kungsbacka kommunhus. Foto: HANNA BRUNLÖF

”Det är olyckligt”

Kungsbacka kommun har nu öppnat ett korttidsboende dit de coronasjuka äldre nu flyttas för att kunna vara isolerade.

Gertrud Öjetoft vill inte spekulera i hur smittan har kommit in på boendet.

– Vi gör ju alltid smittspårning när vi fått utbrott och vi har testat alla i verksamheten. Jag kan inte spekulera hur smittan har kommit in i verksamheten, jag har inte den kompetensen att göra det. Vi har den i verksamheten och det är olyckligt, säger hon på presskonferensen.

Hon vill heller inte uttala sig om orsaken till att just Kolla är hårt drabbat av smittan. Boende har förts till sjukhus

Hon säger också att boende har behövt åka till sjukhus sedan smittan bröt ut på boendet.

Maria Rydberg Mo, smittskyddsläkare i Region Halland säger att det kan finnas ett par anledningar till att smittan kommer in på boenden.

– Det är ju inte så ofta att det har kommit in med besökare. Men det kan komma in via besökare, via personal eller via de boende själva. En del är ute och har egna aktiviteter och kan då föra med smittan in, säger hon på presskonferensen.

Kungsbacka har nu besöksförbud på alla äldreboenden i kommunen, från torsdagen den 3 december fram till den 12:e.

